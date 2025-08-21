Algérie: Hydrocarbures - Arkab inaugure plusieurs infrastructures à Tin-Fouyé-Tabenkort à Illizi

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a procédé, mercredi à Illizi, à l'inauguration de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tin-Fouyé-Tabenkort (TFT), indique un communiqué du ministère.

L'inauguration de ces installations a eu lieu lors d'une visite de travail et d'inspection effectuée par M. Arkab, à la tête à d'une importante délégation, composée du P-DG de SONATRACH, Rachid Hachichi, de cadres dirigeants du Groupe et du Secrétaire général (SG) de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria, dans le cadre du suivi des projets de développement et de réalisation d'infrastructures énergétiques dans la région.

La délégation a entamé sa visite par l'inauguration d'une nouvelle base de vie au profit des travailleurs de la Direction régionale d'In Amenas, relevant de l'activité du Transport par pipeline, avec une capacité d'accueil de 126 travailleurs, incluant des chambres, une cantine, des espaces de loisir et d'autres structures réalisées aux normes en vigueur, pour assurer confort et bien-être aux travailleurs et améliorer leurs conditions.

La deuxième halte de la visite de la délégation était à la Direction régionale du Département de Production TFT, relevant de l'activité d'exploration et de production, où elle a écouté un exposé technique exhaustif sur la gestion et le développement des zones, ainsi que sur le déroulement des opérations de production au champ de TFT, qui constitue l'un des axes stratégiques du système de production nationale des hydrocarbures, selon le communiqué.

Le champ compte 23 centres de séparation, (4) centres de stockage et d'expédition, une (1) unité de traitement des gaz associés, une (1) centrale électrique, de (2) centres de production et d'injection d'eaux, ainsi que des structures vitales, avec une capacité de production de 54.000 barils/jour de pétrole brut, et 5,2 millions de mètres cubes de gaz associé, dont 2,4 millions de mètres cubes/jour de gaz destiné à l'exportation.

Dans ce cadre, la société NAFTAL (filiale de SONATRACH) a présenté un exposé sur l'activité de distribution du carburant dans la wilaya d'Illizi, à travers 5 stations de services et 2 centres aviation, en sus du gasoil, de l'essence sans plomb et du Sirgaz, ce qui permet de répondre à la demande croissante sur les produits pétroliers dans la wilaya d'Illizi.

La délégation a, également, inspecté l'unité de traitement des gaz associés au champ de TFT, qui fait l'objet d'une maintenance périodique tous les trois ans, afin d'accroître sa disponibilité opérationnelle, avec une capacité de traitement de gaz estimée à 4,4 millions de mètres cubes par jour.

La délégation s'est ensuite rendue au champ de développement gazier d'Ain T'sila, dans le bassin d'Illizi, où elle a reçu des explications techniques détaillées sur le complexe de traitement de gaz. A cette occasion, le ministre a procédé, en compagnie de M. Hachichi, a l'inauguration du complexe de traitement gazier, comprenant deux chaînes d'une capacité de traitement totale de 12 millions de mètres cubes par jour de gaz, 1800 tonnes par jour de condensats, 1600 tonnes par jour de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi qu'une unité de production d'électricité d'une capacité de 125 mégawatts et 355 km de gazoducs.

Parallèlement, une nouvelle base de vie à Ain T'sila a été inaugurée avec une capacité d'accueil de 220 travailleurs, réalisée par la Société nationale de Génie civil et Bâtiment (GCB), filiale de Sonatrach.

Au terme de la visite, le ministre d'Etat et le PDG du groupe Sonatrach ont procédé à l'inauguration d'un aéroport à TFT, qui représente un jalon supplémentaire dans l'infrastructure énergétique et logistique de la région.

Cette installation a été conçue selon des normes modernes pour offrir les meilleures conditions d'accueil et d'orientation et des services de qualité aux voyageurs, en garantissant un environnement de travail confortable et sûr, de même qu'elle contribuera à améliorer la mobilité des travailleurs, des opérateurs et des partenaires, ainsi qu'à renforcer le développement local, conclut le communiqué.