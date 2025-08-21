ADDIS ABEBA — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a réitéré, dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa séance publique, tenue à Addis-Abeba sous la présidence de l'Algérie, l'engagement des Etats membres à protéger le droit à l'éducation pour tous, particulièrement dans les zones du continent touchées par des conflits et des crises.

Lors de cette séance consacrée au thème "L'éducation dans les situations de conflit", le conseil s'est déclaré profondément préoccupé par les effets néfastes des conflits armés en Afrique sur l'éducation et ses systèmes, exhortant les Etats membres à veiller à l'application rigoureuse des conventions internationales et continentales relatives à la protection des enfants et à la garantie de leur droit fondamental à l'éducation.

Le CPS a, également, souligné la nécessité pour les Etats membres de redoubler d'efforts en vue de garantir le droit à une éducation inclusive pour tous et la protection des systèmes éducatifs et des établissements scolaires dans les situations d'instabilité et de conflits armés dans le continent.

Il a insisté, en outre, sur la nécessité de renforcer la protection des enfants dans les situations de conflit et d'assurer l'appui nécessaire afin de traiter la problématique de la garantie du droit à l'éducation et à la scolarisation, y compris pour les enfants dans les camps de réfugiés en Afrique.

Par ailleurs, le CPS s'est félicité de la contribution significative du professeur Mohammed Belhocine, Commissaire à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation sortant, en particulier en ce qui concerne les progrès réalisés dans le cadre du thème 2024 de l'UA sur l'éducation, contribuant ainsi à l'effort continental de promotion de l'éducation pour tous en Afrique, y compris dans des contextes difficiles tels que les zones de crise et de conflit, notamment à travers le développement des systèmes éducatifs et la promotion des compétences dans le continent.