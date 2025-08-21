Algérie: Festival de Mini Basket - 400 jeunes basketteurs de 15 pays attendus à Jijel

ALGER — 400 jeunes basketteurs de 15 pays sont attendus au Festival de Mini Basket, prévu du 2 au 5 septembre à Jijel (Est de l'Algérie), a annoncé mercredi la Fédération algérienne de la discipline (FABB).

Organisé en collaboration avec la fondation de la Fédération internationale (FIBA) "Basket-ball for Good", cet évènement sera encadré par 70 entraineurs, dont d'anciennes stars du basket africain, précise la FABB.

L'initiative Mini Basket-ball fait partie intégrante du programme de développement de FIBA Afrique. Ce programme vise à créer un environnement positif et encourageant où les jeunes peuvent s'épanouir grâce au basket-ball. Il contribue également à élargir la famille FIBA à travers le continent.

Après cette manifestation, l'Algérie accueillera, également, les 6 et 7 septembre à Alger, la prestigieuse initiative "BAL4HER U23 ID" Camp, organisée par la Basket-ball Africa League (BAL), en partenariat avec la FABB.

"Cet événement constitue une opportunité unique pour les basketteuses algériennes de démontrer leur talent et de bénéficier d'un encadrement de haut niveau, tout en tissant des liens avec des figures techniques et sportives du continent", avait indiqué la FABB dans un communiqué publié le 31 juillet.

Ce camp de détection, une première du genre en Algérie, s'inscrit dans une série d'initiatives continentales visant à promouvoir le basket-ball féminin en Afrique. Il s'adresse aux joueuses âgées de 18 à 23 ans, issues de toute la région, et propose un programme intensif mêlant développement technique et tactique sur le terrain, ainsi que des ateliers axés sur la résilience mentale, la confiance en soi et le leadership.

Les organisateurs ont salué la contribution de la FABB dans la mise en oeuvre de cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien au sport féminin.

A travers cette action, la BAL et ses partenaires entendent renforcer la visibilité du basket féminin en Algérie et en Afrique, tout en créant un espace d'expression et de développement pour la nouvelle génération de basketteuses.