Algérie: Jijel - Clôture du 3ème festival national du chant patriotique et scout

JIJEL — La troisième édition du festival national du chant patriotique et scout qui a connu la participation de 17 troupes de différentes wilayas du pays a été clôturée mercredi dans la wilaya de Jijel.

Dans son allocution à l'occasion, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a mis l'accent sur "l'importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux jeunes pour leur favoriser l'accès au monde de l'entrepreneuriat et de la pratique politique outre la valorisation du travail associatif".

Il a ajouté que l'Algérie "a réalisé des réformes profondes dans divers domaines relançant l'espoir chez les jeunes et leur augurant d'un avenir meilleur".

A noter que la troupe "EL Falah" d'Ain Taya (Alger) a obtenu le premier prix de la catégorie du chant palestinien suivie en deuxième position par la troupe "El Anwar" (Laghouat).

Dans la catégorie du chant patriotique, la troupe Israa (Aflou) a décroché la première place et celle de "Noudjoum El Ihsane" de Rouida (Alger) a obtenu la deuxième place.

Dans la catégorie du chant scout, la troupe "Afak" (Mascara) est venue en première place suivie en deuxième position par la troupe "EL Fath El Moubine" de Skikda.