Algérie: Festival de la chanson Raï - 'Le Raï.. entre mémoire, marginalité et modernité', thème d'une conférence à Oran

ORAN — Le thème "Le Raï: entre mémoire, marginalité et modernité" a été au centre d'une conférence intellectuelle organisée, mercredi à la Maison de la Culture et des Arts "Zeddour Brahim El-Kacem" d'Oran, dans le cadre de la 14eme édition du Festival culturel national de la chanson Raï.

L'écrivain spécialiste du patrimoine, Mohamed Benziane, a souligné dans son intervention - axée sur les différentes étapes historiques de l'émergence du Raï - que "la principale caractéristique du Raï est sa capacité d'adaptation à chaque période historique, étant étroitement lié aux reliefs géographiques, ce qui fait qu'il se décline différemment selon les régions du pays, reflétant ainsi la diversité de la culture algérienne".

Il a ajouté que, grâce à sa souplesse, ce genre musical patrimonial s'adapte à tous les styles musicaux et a su s'imposer à l'échelle mondiale, devenant un rythme universel "qui parle à tous les amateurs de musique". Il a également insisté sur l'importance de multiplier les études linguistiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques et philosophiques autour de cet héritage musical afin de le sortir des classifications réductrices qui l'ont desservi, soulignant qu'il fait pleinement partie de la culture populaire.

De son côté, l'écrivain et journaliste Bouziane Benachour a abordé l'histoire du Raï à la fin des années 1970 et au début des années 1980, évoquant les réactions des grands noms de la chanson oranaise face à cette nouvelle vague artistique qui a envahi la scène musicale de l'époque.

Il a précisé que "ce genre musical, né dans l'ouest du pays, tire son essence du milieu populaire. Il parle des préoccupations de la jeunesse et des femmes au foyer, et compte un public diversifié, de plus en plus nombreux lors des soirées artistiques locales, nationales et même internationales".

Pour sa part, le compositeur Kouider Berkane, qui a mis l'accent sur son expérience musicale dans le Raï et son accompagnement de la première vague de jeunes chanteurs des années 1970 et 1980, a estimé que "ce genre connaît une grande évolution grâce à l'intégration des technologies modernes dans la musique, ce qui a favorisé la multiplication des productions et leur diffusion à travers tout le pays." Il a aussi souligné l'existence de nombreux jeunes talents prometteurs dans différentes régions, soucieux de préserver le rythme du Raï.

Dans le cadre des activités de cette 14 eme édition du Festival culturel national de la chanson Raï, 20 artistes issus de plusieurs wilayas du pays se produiront durant quatre soirées, offrant un riche programme apprécié par les amateurs de ce style musical.

Pour rappel, cet événement, qui se poursuit jusqu'au 22 août à Oran, est organisé par le commissariat du Festival culturel national de la chanson Raï, sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, avec le soutien du wali d'Oran, Samir Chibani.