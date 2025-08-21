Algérie: L'ONSC organise une rencontre interactive de concertation à Ouled Djellal

OULED DJELLAL — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a organisé mercredi à l'auditorium de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle Smati Bouzid d'Ouled Djellal une rencontre interactive de concertation avec les acteurs de la société civile.

Présidant la rencontre en compagnie du wali Abderrahmane Dehimi, la présidente de l'ONSC, Mme Ibtissem Hamlaoui a indiqué que la série de rencontres tenues par l'ONSC avec les diverses composantes de la société civile constitue "une concrétisation de la démocratie participative et une opportunité pour relever les aspirations et les propositions et débattre de tout ce qui est de nature à servir la société dans le cadre de la démarche de consécration du principe de partenariat sociétal".

Elle a également affirmé que cette étape de concertation vise à communiquer avec la société civile, à motiver et à autonomiser les compétences associatives en tant que force de proposition de soutien aux processus de développement à travers la consolidation des initiatives des associations actives et des projets de consolidation de l'esprit citoyen.

Mme Hamlaoui a ajouté que l'ONSC en tant qu'instance consultative auprès de la présidence de la République "oeuvre à travers ces rencontres interactives à écouter les préoccupations, les aspirations et les ambitions des représentants des associations locales et les transmettre au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un intérêt particulier aux aspirations de la société civile".

La rencontre a donné lieu à des débats avec les représentants des associations locales qui ont exposé leurs préoccupations et aspirations.