Algérie: Skikda - Rebiga préside une cérémonie de réinhumation des ossements de 9 martyrs

SKIKDA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a présidé mercredi à Beni Oulbane (Skikda), une cérémonie de réinhumation des ossements de 9 martyrs de cette commune dans le cadre de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).

La cérémonie s'est déroulée au cimetière des martyrs de la commune de Beni Oulbane en présence des autorités locales, des familles des martyrs réinhumés, de membres de la famille révolutionnaire et de citoyens.

Les restes des martyrs réinhumés sont ceux de Lechhab Said Ben Mokhtar, Bouhbila Mahfoud Ben Saâd, Trad Mohamed, Baghriche Mahfoud Ben Tahar, Slimani Belkacem Ben Hocine, Taoutaou Ben Lekhouas Ben Lemaâoui, Baghriche Ahmed Ben Bachir, Guettaf Ali Ben Ahmed (tombés en martyrs en 1957) et Meguellati Messaoud Ben Mahmoud (tombé au champ d'honneur en 1956).

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit avait présidé, plus tôt dans la journée, l'ouverture d'un colloque national sur "la stratégie de la Révolution face à l'occupation française", organisé à la bibliothèque principale Noureddine-Sahraoui, à Skikda, avant de visiter, au stade du 20-août 1955, une exposition dédiée à l'offensive du Nord-constantinois.

Rebiga a également visité le monument commémoratif érigé à la mémoire du martyr Zighoud Youcef, au lieu-dit Stiha (commune de Sidi Mezghiche), ainsi qu'au cimetière des martyrs qui a fait l'objet, dans la même localité, d'une opération de réhabilitation.