Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Des moudjahidine honorés et plusieurs projets inaugurés dans les wilayas du Centre

BLIDA — Les wilayas du Centre du pays ont commémoré, mercredi, la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), en rendant hommage à des moudjahidine et à des veuves de martyrs, mais aussi en inaugurant des infrastructures publiques et en organisant des rencontres sur l'Histoire.

Dans les wilayas de Blida, Boumerdès, Chlef, Aïn Defla, Bouira, Tizi-Ouzou et Bejaïa, les autorités locales ont supervisé les activités commémoratives en procédant au lever des couleurs nationales et en observant un moment de recueillement à la mémoire des chouhada de la glorieuse Révolution.

Dans la wilaya de Boumerdès, la commémoration s'est distinguée par l'organisation d'une cérémonie en l'honneur de la famille révolutionnaire, des moudjahidine et des veuves de martyrs, en hommage à leurs immenses sacrifices pour la liberté et l'indépendance de la patrie, et en souvenir des valeurs et des principes pour lesquels nos vertueux martyrs se sont sacrifiés.

La même ambiance a régné dans la wilaya de Chlef, où les autorités locales ont rendu hommage à des moudjahidine de la région. La bibliothèque centrale a également organisé, en coordination avec l'Association historique "Al-Majd", une exposition de photographies de martyrs et un colloque d'Histoire animé par des professeurs spécialisés.

Les autorités locales de la wilaya d'Aïn Defla ont marqué l'événement en rendant visite à Belkacem Fersaoui, un moudjahid. Ce dernier a été honoré à son domicile. Mardi dernier, un colloque a également été organisé dans la ville de Miliana, au cours duquel les participants ont souligné le rôle central du Congrès de la Soummam dans l'organisation et la structuration de la Révolution sur les plans politique et militaire.

A Tizi-Ouzou, un hommage a été rendu aux moudjahidine Mohand Amokrane Menguelti et Mohamed Ramdane Antitene, ainsi qu'aux veuves de chouhada Aliane Ouardia et Kessar Djoher.

Les autorités ont ensuite procédé à la réouverture de la polyclinique de la commune de Timizart, après des travaux de réaménagement. La journée a également été marquée par la mise en service du stade du village Sikh Oumeddour, dans la commune de Tizi-Ouzou, et par l'inauguration du monument aux chouhada de Boukhalfa.

Dans la wilaya de Bouira, après avoir rendu hommage aux moudjahidine Baizid Rahmani et Abed El-Saleh, les autorités locales ont inauguré plusieurs projets de développement destinés aux habitants de la commune de Ridane. Il s'agit notamment d'un réservoir d'eau à Draâ Labeid dans la région de Lechbour, de l'inauguration du stade communal Kadi Lehlali et du lancement des travaux de construction d'un terrain de sport de proximité à Sahari.

A Blida, cet anniversaire a été l'occasion de raccorder des dizaines d'habitations situées à Ben Khalil, à Oued El Alleug ou encore dans les hauteurs de la commune de Blida, aux réseaux de gaz naturel et d'électricité. Des infrastructures publiques ont également été inaugurées, comme le bureau de poste de Garouaou et la place publique de Boufarik.

Dans la wilaya de Bejaïa, le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA) a organisé un colloque intitulé "La dimension unitaire du Congrès de la Soummam", animé par le coordinateur du comité national pour la mémoire et l'histoire, Dr. Lahcene Zeghidi, en présence du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad. Les participants se sont ensuite rendus sur le site du Congrès, dans le village d'Ifri, situé dans la commune d'Ouzlaguen, pour une cérémonie commémorative.

Dans la même wilaya, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a animé une conférence à Sidi Aïch, au cours de laquelle il a affirmé que l'offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam étaient deux événements qui "avaient consolidé la marche d'un peuple déterminé à briser les chaînes du colonialisme et à brandir le drapeau de la liberté et de la dignité".