Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Activités diverses, inaugurations et lancements de projets dans les wilayas de l'Est du pays

CONSTANTINE — Les wilayas de l'Est du pays ont célébré, mercredi, la Journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), par des cérémonies de recueillement en hommage aux martyrs et par des inaugurations et des lancements de projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

La wilaya de Skikda accueille les cérémonies officielles sous la supervision du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, qui a entamé, mardi soir, une visite de travail dans cette wilaya où il a assisté à la projection du long-métrage "Zighoud Youcef ", réalisé par Mounès Khammar, sur un scénario d'Ahcène Tlilani, et retraçant la vie et le parcours du Chahid Zighoud (1921-1956), produit sous l'égide du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

L'organisation d'un colloque scientifique historique intitulé "la stratégie de la Révolution face à l'occupation française " est également au programme de la célébration dans la wilaya de Skikda, en plus de différentes autres activités élaborées par le ministère des Moudjahidine.

A Constantine, les autorités de la wilaya ont honoré le Moudjahid Mohamed-Saïd Boulahbib à qui elles ont rendu visite en son domicile familial sis à la cité "El Wi'am ", dans la localité de H'richa (commune d'Aïn Smara), tandis qu'à Khenchela, il a été procédé à la mise en service d'un réseau de distribution de gaz naturel, réalisé moyennant un investissement public de 98 millions de dinars, au profit de 305 foyers du village de Tafrent, dans la commune de Tamza, au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la wilaya, Abdelaziz Djouadi.

Dans la wilaya de Souk Ahras, les autorités locales, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, ont supervisé la mise en service d'un puits profond au lieu-dit "Hakl El Djeleb ", dans la commune de Taoura, et posé la première pierre d'un nouveau groupe scolaire à la cité Baral-Salah, à Souk Ahras, avant d'honorer des moudjahidine et des familles de martyrs.

De son côté, la wilaya de Batna a célébré ce double anniversaire en organisant diverses activités dans la commune d'Arris, sous la supervision du secrétaire général de la wilaya, Rachid Zouad.

Des activités marquées, notamment, par l'organisation d'un colloque historique au centre culturel d'Arris qui a également abrité une cérémonie d'hommage aux élèves qui se sont distingués lors de la dernière année scolaire dans les communes d'Arris et de Tighanimine, notamment les lauréats du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat.

Un stade de proximité a également été inauguré à cette occasion à la cité Draâ El Zitoun de la commune d'Arris, en plus de visites rendues à des Moudjahidine de la région ainsi que la visite de certains des moudjahidine de la région et d'une exposition de livres historiques et de photos au domicile familial du Martyr Mostefa Ben Boulaid.

A Tébessa, le wali, Ahmed Belhaddad, a posé la première pierre de 40 logements publics locatifs dans la commune de Guorriguer, et mis en service un puits profond destiné à améliorer l'alimentation en eau potable des habitants de cette collectivité rurale.

Dans la commune de Bir Mokkadem, les autorités de la wilaya ont honoré un certain nombre de moudjahidine, de veuves et d'enfants de chouhada, ainsi que plusieurs citoyens qui se sont distingués lors de compétitions sportives et culturelles, avant de mettre en service un tronçon du chemin de wilaya n 1 et le stade communal de cette localité qui a fait l'objet d'une action de réhabilitation.

Dans la wilaya de Sétif, les autorités locales se sont rendues dans la daïra de Babor où plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés.

Il s'est agi, notamment, de l'inauguration d'un premier segment du chemin de wilaya (CW) n 137 reliant les communes de Babor et d'Oued El Bard, sur 2 km, avant de lancer les travaux de réalisation d'un second tronçon de ce CW sur une distance de 3 km.

Un poste avancé de la Protection civile, baptisé du nom du Martyr Ahmed Zahana, dit Zabana, et un stade de proximité ont également été inaugurés dans la commune de Serdj El Ghoul.

Dans la wilaya de Guelma, il a été procédé au lancement des travaux de raccordement de 120 foyers à la mechta "Kalitous " dans la commune de Boumahra, et des travaux de réhabilitation de la route nationale (RN) n 156 entre cette commune et la RN 80 reliant les villes de Guelma et de Sedrata (Souk Ahras), outre la pose de la première pierre de 20 logements promotionnels aidés dans la commune de Hammam Debagh.

Des activités similaires ont été organisées dans les autres wilayas de l'est du pays à l'occasion de la célébration de la célébration de la journée nationale du Moudjahid.