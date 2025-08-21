Algérie: Batna - Le moudjahid El Khiari Zidani dit El kheir inhumé au cimetière de Barika

BATNA — Le moudjahid El Khiari Zidani appelé El kheir, décédé à l'âge de 90 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé mercredi après-midi au cimetière de Barika (Batna), a-t-on appris de ses proches.

Le défunt était le dernier témoin de la célèbre bataille de Foughala qui avait eu lieu près du djebel Oustili dans la wilaya de Batna et un des héros de la brigade du chahid Ahmed Imerzouguène, selon même source.

Le défunt moudjahid qui avait rejoint les maquis de la Révolution libératrice vers la fin de 1956 dans la région de Metkaawak (commune d'Azil Abdelkader, actuellement) avait participé à plusieurs batailles et embuscades tendues aux forces d'occupation française dans la région de Barika et ses alentours, selon la même source.

L'enterrement du moudjahid El Khiari Zidani s'est déroulé en présence de moudjahidine de la région et d'une foule de citoyens.