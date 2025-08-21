Algérie: 'Le congrès de la Soummam a renforcé au plus haut point l'unité nationale'

BEJAIA — Le coordinateur général du Comité de la Mémoire auprès de la présidence de la République, Lahcene Zeghidi, a affirmé mercredi à Bejaia, que le congrès de la Soummam "a renforcé au plus haut point l'unité nationale", sujette alors à une attaque coloniale visant autant la fragmentation du pays que la division du peuple.

"L'unité nationale était un impératif et un repère majeur qui guidait toute la dynamique révolutionnaire envisagée, et le congrès de la Soummam a renforcé au plus haut point cette unité", a relevé M. Zeghidi à l'occasion d'une conférence autour du congrès de la Soummam et de sa portée sur l'unité nationale, à l'occasion de la journée du Moudjahid célébrant le double anniversaire des offensives du Nord-Constantinois et du congrès de la Soummam (1955-1956).

L'intervenant a mis en lumière les objectifs cardinaux de la révolution qui a fait de la question de l'unité nationale "un élément central du débat et de la stratégie retenue pour la libération du pays", a-t-il dit.

Il a évoqué les manœuvres et les stratagèmes mis en place par la France coloniale, à la fois pour susciter des divisions entre le peuple, en misant sur des considérations géographiques, ethniques et spirituelles, ou simplement pour susciter des fragmentations territoriales, notamment entre le nord et le sud.

"Le peuple n'était pas dupe", a-t-il souligné, relevant que "depuis le début de la colonisation, il a fait de l'unité nationale une sacralité, comme en témoigne la multiplication des soulèvements populaires et des mouvements de résistance qui n'ont jamais cessé".

L'orateur a mis en relief les résolutions du congrès de la Soummam qui, toutes, ont été adoptées dans le but suprême d'organiser et d'assurer la victoire à la révolution mais aussi de cimenter l'unité nationale indispensable à la construction du pays.

A noter que la rencontre qui s'est déroulée à la salle des conférences de la wilaya devant un large public, en présence du secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, initiateur de la conférence en coordination avec l'université de Bejaia.

Avant son ouverture, la rencontre a été précédée d'une visite au musée du Moudjahid, à Ifri-ouzellaguene, lieu historique qui a abrité le congrès de la Soummam le 20 août 1956.