Algérie: Arrestation des deux suspects impliqués dans le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey

ALGER — La brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey (Alger) a arrêté deux (2) individus impliqués dans le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

"A la suite d'investigations intensives et approfondies, menées après le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey, la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey est parvenue à arrêter les deux suspects impliqués dans cette affaire d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en un court laps de temps, grâce à la mobilisation de tous les moyens matériels, humains et techniques", lit-on dans le communiqué.

Les deux suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent dans le cadre d'un dossier pénal, selon la même source.