Algérie: Arrestation des deux suspects impliqués dans le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey

20 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey (Alger) a arrêté deux (2) individus impliqués dans le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

"A la suite d'investigations intensives et approfondies, menées après le meurtre d'un jeune homme à Hussein Dey, la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey est parvenue à arrêter les deux suspects impliqués dans cette affaire d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en un court laps de temps, grâce à la mobilisation de tous les moyens matériels, humains et techniques", lit-on dans le communiqué.

Les deux suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent dans le cadre d'un dossier pénal, selon la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.