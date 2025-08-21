Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Attribution de logements et lancement de projets dans les wilayas du Sud

20 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

OUARGLA — Les wilayas du Sud du pays ont commémoré, mercredi, la Journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le double anniversaire de l'Offensive du Nord- Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), par des cérémonies de recueillement à la mémoire des chouhada, d'attribution de logements et de lancement de projets de développement.

A Ouargla, l'évènement a été marqué par l'attribution d'un quota composé de 731 logements de type location-vente, dans le cadre du programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), dans la commune de Sidi-Khouiled.

S'exprimant en marge de la cérémonie de remise des clés à leurs bénéficiaires, tenue au siège de la wilaya, le chef de l'exécutif local, Abdelghani Filali a indiqué que la deuxième tranche des logements restants, sur un total de 1.337 unités de la même formule, sera attribuée avant la fin 2025, alors que l'attribution de la troisième et dernière tranche est prévue au cours du premier trimestre 2026.

A Illizi, il a été procédé à la pose de la première pierre d'un nombre de projets, dont 350 logements promotionnels aidés (LPA), 200 logements publics locatifs (LPL) et une école primaire, en plus de la réalisation d'une nouvelle voie menant au projet de la décharge publique au chef-lieu de wilaya.

Le programme de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid à Djanet a compris la mise en chantier d'une opération de raccordement de 50 logements aux réseaux d'électricité et de gaz naturel.

Par ailleurs, le Centre culturel de Bordj Badji-Mokhtar a abrité une exposition de photographies et de livres, ainsi qu'une conférence d'Histoire.

Les intervenants ont, à cette occasion, mis en avant les dimensions stratégiques et politiques de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam, tout en soulignant la nécessité d'inculquer les valeurs de la Guerre de libération nationale chez les générations montantes, et de préserver la mémoire et l'identité nationales.

La wilaya d'El-Meniaa a commémoré cette journée historique par l'ouverture d'une exposition-vente de fournitures scolaires, en sus d'une conférence d'Histoire et une cérémonie en l'honneur des moudjahidine de la région, présidée par les autorités locales.

L'évènement à Touggourt a été marqué par la mise en service d'un boulodrome et un bassin de natation dans le complexe sportif de la commune de Mégarine.

En outre, une exposition de livres et de documents historiques, et une rencontre sur les haltes importantes de la glorieuse Guerre de libération, ont également figuré au menu.

L'occasion a aussi donné lieu à l'organisation d'une réception en l'honneur d'un nombre de moudjahidine et des lauréats dans diverses compétitions sportives et culturelles.

En revanche, un périmètre agricole a été raccordé au réseau d'électrification et un centre de stockage de céréales a été mis en service dans la commune de Tamekten (Est d'Adrar).

Aussi, un projet de réalisation d'un lycée au ksar El-Mansour (commune de Bouda) et un groupement scolaire au ksar Meraken, au nord d'Adrar, ont été mis en chantier.

A Ghardaïa, les autorités ont lancé plusieurs projets, notamment des travaux de renforcement de la Route nationale RN-107 reliant Ghardaïa à El-Bayadh, ainsi que de nouveaux projets d'investissement et des structures publiques.

