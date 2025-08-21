Madagascar: Ressources halieutiques - Formation d'agents pour renforcer la surveillance dans la région Diana

À Antsohimbondrona, district d'Ambilobe, région Diana, la préservation des ressources naturelles franchit une nouvelle étape. 21 agents communautaires membres du Comité de contrôle et de surveillance (CCS) ont achevé une formation intensive de 9 jours. La session, qui s'est tenue du 4 au 12 août dernier, est destinée à renforcer leurs compétences en matière de surveillance et de protection des écosystèmes aquatiques. Cette initiative répond à un besoin pressant. Celui d'assurer un contrôle efficace des zones sensibles face aux pressions croissantes qui menacent les ressources halieutiques et l'environnement local.

Les participants ont acquis des notions techniques et juridiques afin de mener leurs missions dans le respect des lois, tout en impliquant davantage les communautés riveraines dans la gestion durable des richesses naturelles. La cérémonie de clôture, marquée par la remise des certificats de fin de formation, s'est déroulée en présence du chef de district par intérim, accompagné du secrétaire général de la commune d'Antsohimbondrona et de représentants institutionnels.

Des acteurs clés, tels que la Circonscription de la Pêche et de l'Économie bleue d'Ambilobe, le CSP Nosy Be, la gendarmerie et l'ONG Wildlife Conservation Society (WCS), ont contribué à la réussite de cette action. Avec cette nouvelle cohorte d'agents communautaires formés, Antsohimbondrona renforce sa capacité locale à protéger durablement son patrimoine naturel.