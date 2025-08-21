Madagascar: RSE - Engagement des opérateurs privés à la responsabilisation citoyenne des jeunes

À Madagascar, l'avenir ne peut se construire sur des initiatives dispersées ou des efforts isolés.

« La réussite d'un développement de la nation repose sur une valeur simple mais essentielle. Il s'agit du bien commun », selon des opérateurs privés oeuvrant dans les régions Atsinanana et Analanjirofo. Raison pour laquelle, sept membres du secteur privé dont le groupe Faly Export, ont fait appel à la responsabilisation citoyenne en commençant par les jeunes, et ce, à travers l'organisation d'un grand événement placé sous le signe d'un « développement inclusif et durable » à Miami Toamasina depuis hier.

« Notre leitmotiv étant de mobiliser toutes les parties prenantes, dont entre autres, les jeunes, les communautés villageoises, les organisations paysannes, les associations confessionnelles, les entreprises, les autorités locales, les chercheurs, les ONG à prendre chacun sa responsabilité tout en montrant leur solidarité afin d'atteindre l'objectif commun. C'est la sécurité alimentaire contribuant à la sécurité des biens et des personnes. Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de nos activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), nous voulons faire connaître au grand public l'importance de la promotion de l'agriculture durable respectant l'environnement via l'utilisation des intrants agricoles bio sur la santé de la population », ont fait savoir les promoteurs de cette initiative.

Respect des valeurs

Plus de 350 personnes se sont ainsi réunis hier à Miami Toamasina pour participer aux jeux télé match dénommés « Ala Voly 2025 » qui vont durer jusqu'au 23 août 2025, et ce, dans le but de les inculquer l'esprit d'équipe et de solidarité permettant de véhiculer la responsabilité collective. Les lots distribués aux gagnants de ces jeux lors de la première journée sont composés d'engrais organiques, de semences certifiées et du riz.

« Force est aussi de reconnaître que dans un contexte où Madagascar aspire à un développement inclusif et durable, la responsabilisation collective apparaît comme un levier vital. Elle transforme les projets en dynamiques partagées, renforce la cohésion sociale et redonne confiance en la capacité du pays à se construire un avenir prospère. La responsabilisation collective ne doit pas être perçue comme une obligation ponctuelle, mais comme une culture à ancrer dans les mentalités. Elle repose sur des valeurs simples telles que la transparence, la redevabilité, la solidarité et l'engagement. A titre d'illustration, chaque institution doit rendre compte de ses décisions, chaque citoyen doit comprendre l'importance de son rôle, et chaque organisation doit privilégier l'intérêt collectif sur le court-termisme. Le respect de ces valeurs ne constitue pas des options, mais des conditions sine qua none pour transformer les ambitions en résultats durables. C'est dans cette responsabilisation partagée que Madagascar trouvera la force de bâtir un développement inclusif et durable », a exprimé Faly Rasamimanana, le PDG du groupe Faly Export, initiateur de ce projet.