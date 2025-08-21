Afrique Australe: « Gender Day » - L'autonomisation des femmes au sein de la SADC, mise en avant

Les défis et les solutions liés à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes ont été longuement discutés lors du « Gender Day ». La directrice francophone de Gender Links, Ialfine Papisy, estime que la participation des femmes à la vie politique ne se résume pas à un simple pourcentage mais à la qualité de prise de décision.

Madagascar est engagé sur la question d'égalité. En partenariat avec le PNUD, le FNUAP et Ipas, Gender Links a organisé hier une journée Genre ou « Gender Day » dans le cadre du Forum de la société civile de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe). Des panels de haut niveau sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), la diversité, l'inclusion ainsi que le lancement de publications et de campagnes ont marqué cet évènement. Il a réuni des partenaires et acteurs des 16 pays de la SADC pour mettre en lumière le rôle crucial de la société civile dans la promotion de l'autonomisation des femmes.

L'objectif principal de cette rencontre était d'harmoniser les perspectives des organisations de la société civile afin de soutenir les efforts de Madagascar pour l'intégration des femmes dans les initiatives régionales. « Les pays de la SADC se sont engagés dans le développement de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie solaire. Ces secteurs sont considérés comme des leviers pour stimuler la croissance économique de la région. Les femmes, et plus particulièrement les organisations de la société civile, sont perçues comme des actrices de premier plan pour atteindre ces objectifs. L'idée est de positionner les femmes non plus comme de simples spectatrices, mais comme des participantes actives dans la mise en oeuvre de ces politiques », selon la ministre de la Population et des Solidarités, Aurélie Razafinjato.

La discussion a également porté sur la manière de renforcer les moyens de subsistance des femmes, de les former non seulement pour qu'elles soient des participantes actives, mais aussi des leaders. L'objectif final est de les rendre financièrement indépendantes et capables de créer leurs propres richesses.

Développement

Le « Gender Day » a été l'occasion pour chaque pays de la SADC de présenter sa situation en matière de participation et de santé des femmes. À Madagascar, si l'on se penche sur la participation des femmes à la vie politique, les chiffres sont sans équivoque, selon la directrice francophone de Gender Links, Ialfine Papisy.

« La représentation féminine dans les instances élues a reculé par rapport aux scrutins précédents. Il est donc primordial de poursuivre les efforts entrepris, car la participation des femmes ne se résume pas à un simple pourcentage », a-t-elle indiqué avant de poursuivre que « l'enjeu ne se limite pas à des statistiques, mais à la qualité de la prise de décision. Si un groupe de décideurs est exclusivement masculin, il y a de fortes chances que les préoccupations des femmes ne soient pas prises en compte. La présence des femmes à la table des négociations est essentielle pour qu'elles puissent y apporter leurs perspectives et transformer les problèmes du quotidien en politique, en stratégie et en actions concrètes qui améliorent la vie de chacun ».

Ialfine Papisy a souligné que la question des femmes englobe également celles des enfants et des familles, car elle touche directement le foyer, le fokontany, la commune, la région et, en fin de compte, l'ensemble du pays. Sans la voix des femmes dans les sphères de décision, le développement national ne peut pleinement s'accomplir.