Madagascar: Baccalauréat 2025 - 55,36% de réussite pour Toamasina

Les résultats du baccalauréat 2025 pour la province de Toamasina sont dorénavant disponibles. La séance de délibération s'est tenue, hier, 20 août 2025 au CEG Ratsimilaho, à l'issue de laquelle les résultats sont officialisés. Ils seront publiés officiellement au plus tard ce jour.

Selon les statistiques officielles publiées par l'Université de Toamasina, le taux de réussite global est de 55,36%. Des résultats en baisse par rapport à 2024, le taux de réussite dépassait les 66%. Pour 2025, le taux de réussite pour le baccalauréat général est de 58,22% et celui du baccalauréat technique et professionnel est de 76,79%.

Les meilleures performances, ayant obtenu la mention « Très bien » pour l'enseignement général, la meilleure note 16,73/20 a été enregistrée en série A2 à Vatomandry et pour l'enseignement technique et professionnel, la meilleure note, 16,71/20, a été enregistrée dans la spécialité TPFM, au centre de Toamasina.

Les résultats seront affichés, pour la ville de Toamasina, au lycée Jacques Rabemananjara, au lycée Technique Professionnel, au lycée Privé Stella Maris et au CEG Ratsimilaho. Pour la périphérie, ils seront affichés à la Radio Université/ISPG (en face du stade municipal de Toamasina) et transmis aux CISCO pour les 18 districts. Les résultats seront également disponibles en ligne sur bacc.univ-toamasina.mg