Retour triomphal de la délégation malgache ayant participé au Motocross of African Nations (MXoAN) 2025, qui s'est tenu du 15 au 17 août à Harare, au Zimbabwe. Accueillie par la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM), et les familles des pilotes, hier, à l'aéroport d'Ivato, l'équipe, forte de son titre de vice-champion d'Afrique en MX1 450cc, a été célébrée pour ses performances et son esprit d'équipe, malgré des défis rencontrés lors de la compétition.

Madagascar a brillé dans la catégorie reine grâce à Mathias Plantive, qui a décroché la deuxième place avec un total de 49 points sur trois manches. Contraint de défendre seul les couleurs malgaches en MX1 après l'absence de son coéquipier Miaro Razafimahefa, Plantive a relevé le défi avec brio. «C'était ma première participation au MXoAN, une belle expérience avec une organisation remarquable. J'ai ramené une coupe pour Madagascar, et je suis très fier », confie-t-il.

Il regrette toutefois l'absence de son coéquipier : « ce qui a manqué cette année, ça a été vraiment mon coéquipier, Miaro. C'était prévu qu'on le fasse ensemble et on aurait vraiment pu prendre, je dirais même qu'on aurait pris la première place car on aurait bien roulé tous les deux et on aurait marqué beaucoup plus de points. Malheureusement, il n'a pas pu venir et on a vraiment pensé à lui tout le week-end et il nous a manqué pour aller chercher la première place ». « C'est satisfaisant d'avoir des résultats en compétitions internationales. Pour plusieurs pilotes, c'était une première, une opportunité précieuse pour progresser. Ces expériences sont essentielles pour élever le niveau du motocross malgache », a déclaré Clotilde Ranaivoson, présidente de la FMaM.

Une équipe soudée

Le succès de Madagascar repose également sur une logistique bien rodée et une cohésion d'équipe saluée par tous. Pascal Techer, l'un des deux mécaniciens de la délégation, raconte: « On a eu du stress avec l'arrivée tardive des motos, mais on a réussi à les préparer à temps pour les essais. C'était un travail d'équipe, avec les parents, les pilotes et la fédération. On est fiers du résultat». « La cohésion entre les pilotes, les parents et les organisateurs était incroyable. Pouvoir utiliser nos propres motos a fait une grande différence », souligne Mathias Plantive.

Interviewé sur le niveau continental, Plantive s'est dit impressionné, notamment par les jeunes pilotes africains : « Je pense qu'il ne manque pas grand-chose aux pilotes malgaches. Le motocross à Madagascar se développe depuis quelques années déjà. Les pilotes africains ont tout de même une longueur d'avance, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons des jeunes motivés, et l'on constate que nous participons de plus en plus à des compétitions internationales de ce niveau. Il faut simplement du temps, de la patience et beaucoup d'entraînement. »