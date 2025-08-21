Afrique: Haltérophilie - Championnat d'Afrique jeune et junior - Madagascar remporte 6 médailles d'or, 9 d'argent et 2 de bronze

21 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Après leurs exploits aux 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles, les jeunes haltérophiles malgaches ont, une nouvelle fois, fait vibrer le coeur des supporters. Au Championnat d'Afrique jeune et junior, qui s'est déroulé cette semaine à Accra, au Ghana, la délégation de la Grande île a brillé, décrochant une impressionnante moisson de 17 médailles, dont 6 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 2 médailles de bronze.

Dans la catégorie féminine des 48 kg, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely (ligue Analamanga) s'est distinguée avec une médaille d'or et cinq médailles d'argent, confirmant son talent après sa participation remarquée aux CJSOI. Sa coéquipière, Tiavina Fabia Andriamitantsoa (ligue Vakinankaratra), également en 48 kg, a dominé la compétition avec deux médailles d'or et une d'argent.

Dans la catégorie des 63 kg, Soloniaina Chainah Andriamparany (ligue Boeny), déjà triple médaillée d'or aux Seychelles, a enrichi son palmarès avec une médaille d'or et deux d'argent. Chez les garçons, Herman Onjatiana (ligue Vakinankaratra), engagé dans les 56 kg, a poursuivi sur sa lancée des CJSOI en remportant deux médailles d'or et une d'argent. Miranto Fitiavana Randriamifidisoa (ligue Analamanga), en 60 kg, a complété le tableau avec deux médailles de bronze.

Ces performances exceptionnelles, marquées par 6 médailles d'or, 9 d'argent et 2 de bronze, ne sont qu'une étape dans le parcours de ces jeunes talents, qui ont désormais les yeux rivés sur des objectifs encore plus ambitieux : les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032. Avec un tel niveau de compétitivité et une progression fulgurante, les haltérophiles malgaches s'affirment comme de sérieux prétendants pour représenter la Grande île sur la scène mondiale. La délégation malgache, portée par ces succès, rentrera au pays ce jeudi à 2h00 du matin, où elle sera sans doute accueillie en héros.

