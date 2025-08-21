Madagascar: Basket - Anthony Tolliver et Sylvia Fowles dans nos murs

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah a accueilli deux figures emblématiques de la NBA, Anthony Tolliver et Sylvia Fowles, accompagnés de l'ambassadeur des États-Unis, hier. Cette visite marque un moment fort pour le basketball malgache, avec l'annonce officielle du programme de leur séjour à Madagascar. Au coeur de cet événement : la « Fête du Basket NBA », qui se tiendra ce samedi 23 août au Palais des Sports de Mahamasina.

Sylvia Fowles, double championne de la Women's National Basketball Association (WNBA) avec le club des Lynx du Minnesota en 2015 et 2017, s'est dit enthousiaste à l'idée de découvrir les talents malgaches. « Je suis impatiente de voir ce que les joueurs et joueuses d'ici ont à offrir et de partager mon expérience avec eux », a-t-elle déclaré. De son côté, Anthony Tolliver, ancien participant au NBA D-League All-Star en 2010 et membre de la First-team All-MVC en 2007, apportera également son expertise pour inspirer la jeunesse locale.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné l'importance de cette visite pour renforcer la diplomatie sportive. « Cet événement est une opportunité unique pour promouvoir le sport auprès des jeunes et les encourager à s'investir dans une discipline qu'ils aiment », a-t-il affirmé. Au-delà de l'aspect sportif, les deux stars s'engagent également dans des actions sociales. Elles participeront à des initiatives caritatives au profit des populations vulnérables, renforçant ainsi l'impact positif de leur venue. Le programme ne se limite pas à la capitale. Antananarivo et Mahajanga accueilleront des activités sportives et des « Master Class », où les deux athlètes partageront leur savoir-faire avec les basketteurs locaux. Ces sessions promettent des échanges enrichissants pour les jeunes talents malgaches.