Madagascar: La « com » - Entre visibilité et autodestruction

La « com », ce diminutif de la communication se trivialise peu à peu de nos jours, surtout quand ce sont les représentants étatiques qui le pratiquent. Elle ne se limite pas à des discours ou aux coupures de ruban. Il faut que la silhouette de l'intendant soit diffusée à la télé et sur les réseaux sociaux.

Certes, cette stratégie a été mise en oeuvre depuis l'avènement de la presse durant la période précoloniale à Madagascar. Cependant, l'époque a peut-être changé. Le besoin impérieux de communiquer a primé. L'obsession de montrer les « Zava-bita » entraîne les autorités à agir d'une façon insensée. Une multitude d'exemples prouve cela. Invités à des activités particulières, des inaugurations d'établissements privés, les hauts dignitaires dans les régions récitent le traditionnel « nous remercions son excellence le Président de la République et son Premier ministre ...

Ceci fait partie des directives gouvernementales », alors que ces personnalités citées n'ont pas contribué à réaliser le projet. Autrement dit, la «com» est synonyme de l'opportuniste. En dehors de la guerre de communication entre les responsables et représentants de l'État, les dualités du pouvoir s'imposent.

Cette coexistence conflictuelle se manifeste par la manipulation de leur attachée de presse qui sont souvent des journalistes. Ainsi, ceux-ci se livrent dans une concurrence sans être conscients de la manoeuvre effectuée par leurs soi-disant patrons. D'une part, c'est compréhensible. « Il ne faut pas couper la main qui donne du pain ». Ils ont quand même des bouches à nourrir... Par conséquent, les dirigeants de certaines localités, focalisés sur le « moi » afin de séduire le grand boss qui n'est autre que le président de la République et le chef du gouvernement, coulent leurs collègues, alors qu'ils sont dans le même bateau. Dès lors, le pays ne parvient pas à se développer. Un véritable panier de crabes !