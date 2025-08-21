Madagascar: Deci-delà

Ny Voanio au Ccesca

Tout est fin prêt

A l'approche du concert du groupe Légendaire Ny Voanio, la nouvelle génération est tout feu tout flamme. Dimanche prochain, la relève replongera dans le monde musical de Ny Voanio dans le cadre de la célébration des 60 ans du groupe. Outre les morceaux phares et les tubes, Salomon et Narisoa rejoindront la scène pour donner plus d'envergure à ce concert nostalgique. Selon l'organisateur, tout est fin prêt. Il assure qu'une ambiance unique, des voix inoubliables et un moment de nostalgie seront au rendez-vous !

Soirée

Jam Session avec Joël Rabesolo et Nully Ratomosoa

Quand la guitare de Joël Rabesolo rencontre la basse de Nully Ratomosoa, la musique ne peut être qu'explosive. Vendredi, les deux génies se retrouveront pour une soirée au Kalinakay Amborovy pour le plus grand bonheur des vacanciers et des mélomanes. Au programme, le souffle de la mer, une bonne ambiance mais surtout du « folaka modern groove ». Une bonne fusion de talent et de savoir-faire.

Photojournalisme

Rijasolo au festival Visa pour l'image

Grand évènement international du photojournalisme, le festival Visa pour l'image se tiendra à Perpignan du 30 août au 14 septembre. Cette année, le photographe Rijasolo y présentera « Madagascar, terre des esprits », un reportage des Riva Press pour Geo France. 31 images constituent la série qui relate le lien invisible entre nature et spiritualité. Une exposition qui a bénéficié du soutien technique du Fond Yavarhoussen, partenaire du festival. Une première que le photojournalisme malgache sera présenté à ce grand rendez-vous mondial.