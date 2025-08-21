Madagascar: L'hiver - Une saison idéale pour chouchouter sa peau et ses cheveux

L'hiver est une période toute indiquée pour apporter des soins spécifiques aux cheveux et à la peau, conseille Isabelle Randrianasolo, esthéticienne de formation. L'hiver amène des changements de température et d'humidité qui peuvent affecter les cheveux. Le froid et le vent assèchent les cheveux, entraînant des fourches et des pointes abîmées.

Se couper les cheveux ou rafraîchir ses pointes est parfois nécessaire, notamment pour réparer les dommages créés par le froid, explique-t-elle.

Il en va de même pour la peau, surtout celle du visage. Le froid et le vent dessèchent la peau, réduisant la production de sébum et perturbant le film hydrolipidique protecteur. Cela rend la peau plus sensible aux agressions extérieures, aux irritations et aux sensations d'inconfort.

Par ailleurs, l'air froid et sec favorise la perte d'eau de la peau, la laissant déshydratée, terne et inconfortable.

Le froid peut aussi provoquer le rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant l'apport en nutriments et en oxygène à la peau, ce qui peut entraîner des rougeurs et des irritations. Pour en prendre soin, rien de mieux que les produits à base d'ingrédients naturels, précise-t-elle.

Justement, Madagascar regorge de plantes naturelles bénéfiques pour la peau et les cheveux.

L'aloe vera, une plante omniprésente à Madagascar, est bénéfique pour hydrater et apaiser la peau et le cuir chevelu, prévenant la sécheresse et la casse des cheveux. Ce n'est qu'un exemple parce que Madagascar dispose d'un large éventail de plantes qui sont utilisées dans le cosmétique. Bien sûr, leur transformation en produits cosmétiques nécessite des connaissances et des dosages précis.

Isabelle, au service de plusieurs salons de beauté depuis 2010, a diversifié ses activités sur les conseils de l'un de ses employeurs, en poursuivant des études et des recherches parallèlement à son métier.

Après s'être également lancée à son propre compte, elle entame progressivement une production de liquide vaisselle. Plus tard, elle combine sa passion pour le métier d'esthéticienne et de coiffeuse avec la production d'une gamme de soins pour cheveux et visage à base de produits uniquement naturels, tels que l'aloe vera, des hydrolats et des huiles végétales mais également de beurre de karité.

Elle les utilise sur elle-même et les propose à sa clientèle dans son salon situé à Ambanidia, ainsi que dans son deuxième salon sis à Itaosy.