La Compagnie Le Désert en Ville, une compagnie de théâtre basée à Nantes, en France, a effectué durant ce mois d'août une tournée sur les Hautes Terres de Madagascar, dans la région Androy et à Tuléar. Cette tournée est entamée pour découvrir les chants funéraires traditionnels malgaches, notamment lors des retournements de morts ou « famadihana », le « beko » un chant antandroy et mahafaly, et le « sarandra », un genre vocal typique de la région Antanosy.

Cette tournée est réalisée en préparation et en création de son spectacle intitulé « L'Enveillée », un acte théâtral poétique et chanté autour de la mort dont les premières représentations se dérouleront en mars 2026. Mais une restitution pluridisciplinaire de cette immersion artistique au coeur des rites et chants funéraires de Madagascar sera proposée à l'IFM demain.

L'équipe artistique, composée de Juliette Kempf, Sylvain Manet, Roxane Palazzotto, Victor Parente et de Carole Verhaeghe, ne manquera pas de partager leurs témoignages et leurs enregistrements collectés. Ils transmettront au public leur compréhension de ces traditions, qui ont nourri leur processus créatif, à travers un rendez-vous qui croisera patrimoine, art vivant et dialogue culturel. La restitution débutera à 14 heures.