Madagascar: Todisoa Andriamampandry - « Si les journalistes se taisent, le pays se retrouve sans voix »

Le député élu sous la bannière Firaisankina dans le 6e arrondissement de la capitale, Todisoa Andriamampandry, monte au créneau face à la situation alarmante que traverse actuellement la presse à Madagascar. Il déplore un climat de plus en plus répressif où les journalistes, au lieu d'être reconnus comme des piliers de la démocratie, sont muselés, menacés, et parfois même persécutés. « Le métier de journaliste a toujours eu une place fondamentale dans une société démocratique. Ils sont à la fois éducateurs du peuple et chercheurs de vérité. Malheureusement, aujourd'hui, cette profession est ouvertement bafouée, et ce, parfois par les plus hauts responsables de l'État », dénonce le parlementaire.

Pour lui, la liberté d'expression est clairement en péril. Les voix discordantes sont étouffées, les reportages indépendants sont vus comme des attaques, et la peur gagne même les journalistes étrangers présents sur le territoire. Une situation qu'il qualifie de honte nationale. Il appelle ainsi à l'unité de tous les acteurs concernés : journalistes, société civile et hommes politiques.

« Il faut défendre ce droit fondamental. Sans les journalistes, il n'y a plus d'information, plus de transparence. Le pays devient isolé », martèle-t-il. En tant qu'élu, il affirme prendre fermement position en faveur de la liberté de la presse. « Si les journalistes se taisent, c'est tout le pays qui se retrouve sans voix », conclut-il.