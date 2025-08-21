Le suspense est levé dans la soirée du mercredi 20 août 2025, dernier jour du vingtième Grand synode de la FJKM à Tolagnaro. Après l'élection, avant-hier et dans la journée d'hier, des 100 responsables centraux dont 50 pasteurs et 50 laïcs, le nom du successeur du Révérend Dr Irako Andriamazosoa Ammi a été enfin révélé.

L'élection du nouveau président, et celle du bureau central, ont clôturé, hier, le Grand synode de l'église protestante réformée « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » (FJKM) qui s'est tenu à Tolagnaro du 13 au 20 août 2025. Au terme des trois jours consacrés aux élections, dont celles des 100 responsables centraux, puis du président et du bureau central, le nom du successeur du pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi est dévoilé : il s'agit du Révérend Dr Zaka Hary Masy Andriamampianina, précédemment vice-président du bureau central de la FJKM.

Etapes

La dernière phase des élections pour élire le nouveau président de la FJKM et du bureau central, a débuté en fin de journée, hier. Les grands électeurs, au nombre de 100 sont composés de 50 pasteurs, mardi dernier, et 50 laïcs, élus au second tour dans la journée d'hier.

Pour être définitivement élu, le président, préalablement élu par les grands électeurs, est porté en plénière pour être élu aux 2/3 par au moins trois quarts des électeurs autorisés et présents au grand synode. Au cas où le nom porté en plénière ne remporte pas deux tiers des suffrages, les grands électeurs retournent en conclave pour procéder afin d'élire une autre personne et la présenter à nouveau en plénière pour être validée, toujours aux deux tiers des voix.

Sixième président

Le Révérend Dr Zaka Andriamampianina est ainsi le successeur du pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, et dirigera la FJKM avec les membres du bureau central, pour un mandat de quatre ans. Mandat au cours duquel la FJKM célèbrera son 60e anniversaire, en 2028. Le pasteur Zaka Andriamampianina est dorénavant le 6e président de la FJKM après Titus Rasendrahasina (1968-1972) ; Joseph Joelson Ramambason (1972-1992) ; Edmond Razafimahefa (1992-2004) ; Lala Haja Rasendrahasina (2004-2015) et Irako Andriamahazosoa Ammi (2006-2025).