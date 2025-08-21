Madagascar: Tsunami au ministère des Transports - 25 membres du Cabinet limogés

Le Premier ministre Christian Ntsay qui assure l'intérim au niveau de ce département ministériel a officialisé la décision par un arrêté pris le 11 août dernier. Il ne s'agit plus d'un simple cyclone. C'est un véritable tsunami. Un mois jour pour jour, où enfin presque, après l'explosion au grand public de l'affaire des trois Boeing 777 immatriculés à Madagascar mais qui ont réussi à rejoindre discrètement l'Iran, le Premier ministre Christian Ntsay, ministre des Transports par intérim, décide d'assainir le Ministère des Transports et de la Météorologie. Le 11 août dernier, le locataire de Mahazoarivo a pris le décret relatif à l'abrogation de la nomination de tous les membres du Cabinet de l'ex-ministre. 25 personnes au total sont concernées par cette décision.

Parmi elles figurent le directeur de Cabinet, le chef Secrétariat particulier, le chef Protocole, 8 Conseillers techniques non permanents, 4 Inspecteurs non permanents, 6 chargés de mission non permanente et 4 attachés de presse non permanents. En effet, le tsunami a touché tous les proches collaborateurs de l'ancien ministre Valery Ramonjavelo. D'après les informations, les concernés ont tous déjà été notifiés de leur limogeage.

Fermeté

Alors que l'enquête concernant cette affaire suit son cours normal, et que d'après une source proche du dossier, plus d'une trentaine de personnes auraient déjà été auditionnées par les enquêteurs, le Premier ministre, ministre des Transports par intérim, a quant à lui décidé de donner un coup de balai au niveau de ce département.

Connu et reconnu pour sa droiture et sa fermeté contre toutes les malversations et le non-respect de la discipline au sein de l'Administration publique, ce dernier prend des sanctions immédiates dès sa prise de fonction en tant qu'intérim. Le Chef du gouvernement soupçonne-t-il certains membres du staff de l'ancien ministre d'être impliqués dans cette affaire de Boeing 777 ? C'est la question que se posent les observateurs.

D'ailleurs, selon les indiscrétions, depuis la passation de service avec son prédécesseur, Christian Ntsay interdit certains proches collaborateurs de Valery Ramonjavelo d'assister aux réunions de staff. Une initiative plutôt logique et compréhensible au vu de l'envergure de cette affaire et ses répercussions sur l'image de la Nation. Pour le moment, on ignore si des membres du Cabinet de l'ex-ministre sont dans le collimateur des enquêteurs ou bien ces 25 responsables limogés ne sont que des victimes collatérales.

Nul n'ignore d'ailleurs que depuis le début de cette histoire de Boeing 777, aucune information officielle concernant l'évolution de l'enquête n'a été dévoilée. A en croire une source digne de foi, les téléphones mobiles de ces derniers auraient déjà fait l'objet d'une analyse approfondie de la part des enquêteurs. Pour sa part, le ministre concerné Valery Ramonjavelo a apparemment choisi le choix de la discrétion.

Affaires courantes

Pour assurer les affaires courantes au sein du ministère des Transports et de la Météorologie, le Premier ministre Christian Ntsay a choisi de confier toutes les tâches à son équipe et son Cabinet à la Primature. Aucune nouvelle nomination n'a cependant été faite malgré ce vaste limogeage. La formation d'un nouveau staff du Ministère attendra certainement le remaniement gouvernemental qui, selon les supputations, devrait être opéré dans les semaines à venir, après le 45ème Sommet des chefs d'État de la SADC qui s'est déroulé au CCI Ivato dimanche dernier.