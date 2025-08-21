Les travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Toamasina ont officiellement démarré le 2 décembre 2022. Le projet est confié à la société « Samcrete Egypt Engineers and Contractor S.A.E », dans le cadre du marché n° 172-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR. Il s'agit d'un investissement majeur, évalué à plus de 3 863 milliards d'ariary TTC, qui s'inscrit dans la volonté des autorités de doter Madagascar d'infrastructures modernes et compétitives.

350 millions USD

L'autoroute sera réalisée en 3 tranches, pour une durée totale de 69 mois. La première concerne la construction de 80 km de route sur 33 mois pour un coût de 250 millions USD. La deuxième prévoit 85 km supplémentaires en 18 mois, pour un montant de 350 millions USD. La troisième, d'une longueur identique, sera exécutée en 18 mois, avec un budget de 323,3 millions USD. Le flux de trésorerie prévisionnel est réparti entre 2022 et 2028, avec un premier décaissement de 202,9 millions USD entre 2022 et 2025, puis 397 millions USD entre 2026 et 2027, et enfin 323,3 millions USD entre 2027 et 2028.

Stations de péage

À ce jour, la première tranche a déjà mobilisé 121,08 millions USD, dont une avance forfaitaire de 50 millions USD. Le projet ne se limite pas à la construction de la voie rapide. Il prévoit également des ouvrages annexes destinés à améliorer la qualité de service pour les usagers. Des stations de péage seront installées selon le système dit fermé, qui impose la prise d'un ticket à l'entrée et le paiement en sortie en fonction de la distance parcourue. Trois aires de repos seront également aménagées, équipées de sanitaires séparés, d'une nurserie pour les enfants en bas âge, d'un accès à l'eau potable et de parkings adaptés aux différents types de véhicules, y compris des emplacements réservés aux personnes handicapées. Des stations-service viendront compléter ces installations pour permettre aux automobilistes de se ravitailler en carburant le long du trajet.

Réseau routier

La réalisation de l'autoroute Antananarivo - Toamasina constitue l'un des projets d'infrastructures les plus importants jamais entrepris dans le pays. En reliant directement la capitale au principal port de Madagascar, elle contribuera à fluidifier le transport des marchandises, à réduire les délais logistiques et à renforcer les échanges économiques. Ce chantier structurant reflète la volonté des autorités malgaches de moderniser le réseau routier et de stimuler la croissance nationale.