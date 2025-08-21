Afrique: Haltérophilie-Championnats d'Afrique cadets et juniors - La Tunisie porte son actif à 21 médailles dont 9 en or

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a porté son total à 21 médailles, dont 9 en or, aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie pour les catégories cadets et juniors (garçons et filles) se déroulant à Accra au Ghana.

Ce mercredi, Ghofrane Ghrissa a remporté trois médailles d'or dans la catégorie cadettes (U17) chez les -77 kg.

Mardi, Eya Hosni avait également décroché trois médailles d'or dans la catégorie juniors (-63 kg). La même journée a vu les performances d'Idriss Werthi, qui a remporté trois médailles d'argent chez les juniors (-60 kg), et d'Eya Ghali (-69 kg), qui a raflé six breloques d'argent (trois chez les cadettes et trois autres chez les juniors).

Lundi, Yasmine Radhouani (-53 kg) avait ouvert le compteur en gagnant six médailles : trois d'or chez les cadettes et autant d'argent chez les juniors.

La participation tunisienne se poursuit cet après-midi avec les juniors hommes Mohamed Amine Karoui (-79 kg) et Mohamed Taher Ayadi (-88 kg).

