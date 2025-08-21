Afrique: Sur instructions du Président de la République - La Tunisie participe à la Ticad 9

Poursuivant son ouverture sur le monde extérieur en vue de concrétiser les objectifs du projet du Président de la République, la Tunisie vient d'entamer sa participation à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9), organisée sur le thème « Coopérer pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique ».

En effet, mandatée par le Président Kaïs Saïed, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, se trouve, depuis hier à Yokohama, au Japon, où elle prend part aux travaux de ce sommet aux côtés du Premier ministre japonais et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains.

Ainsi, après avoir accueilli la 8e édition, les 27 et 28 août 2022, notre pays compte poursuivre une implication effective et efficace dans la concrétisation de la vision commune du développement du continent africain tout en étant fondé sur une approche participative et intégrée.

Cette visite, marquée par une détermination inébranlable à jouer un rôle actif et positif dans la coopération afro-japonaise et à renforcer son positionnement stratégique en Afrique, se distingue par un agenda riche et diversifié de la Cheffe du gouvernement avec des rencontres bilatérales et autres entretiens avec les hauts responsables japonais et africains, surtout qu'elle est accompagnée d'une forte délégation parmi les membres de la présidence du gouvernement ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Rappelons que la Ticad 9 se déroule sous l'intitulé « Coopérer pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique », d'où la haute importance que revêt la mission tunisienne qui a lieu sur mandat et au nom du Président de la République, Kaïs Saïed ,tout en mettant l'accent sur l'approche privilégiée et renouvelée prônant l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial.

Il est utile de souligner que depuis sa création en 1993, la Ticad a constitué une opportunité idoine pour servir de forum international de dialogue et de partenariat en faveur de notre continent, d'où la haute importance pour la Tunisie, également, de renforcer son positionnement stratégique en Afrique.

Cette participation tunisienne, coïncidant avec la présence remarquée à l'Expo Osaka 2025, où la Journée nationale de la Tunisie a eu lieu le 13 août, a été une occasion pour le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, de discuter avec l'ambassadeur du Japon en Tunisie des différents volets de notre participation et, bien entendu, des programmes de coopération tuniso-japonais dans des secteurs clés comme la coopération financière, économique et technologique, ainsi que le dessalement d'eau de mer, avec un accent particulier sur les moyens de renforcer et de développer davantage ces projets.

Plus encore, en marge de cette même participation à l'Exposition universelle, notre ministre de l'Economie et de la Planification a eu des entretiens avec de hauts responsables japonais et des membres de la diaspora tunisienne résidant au Japon ayant permis de discuter des opportunités d'investissement et de transfert d'expertise, ce qui explique le souci de notre pays de confirmer son ambition d'ouverture et d'innovation afin d'être au diapason des défis contemporains portant sur les synergies dans les domaines novateurs dont ceux de la science, de la technologie et de l'innovation.

La participation tunisienne à la Ticad 9 prouve, si besoin est, l'implication des diverses parties intervenantes dans les efforts d'appliquer l'approche du Chef de l'Etat consistant à concrétiser les principes de la diversification, du compter-sur-soi et du respect de la souveraineté nationale.