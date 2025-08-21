Tunisie: La confusion persiste - Les soldes ne sont pas des kermesses

«Les soldes et les kermesses sont deux types d'événements distincts, avec des objectifs et des caractéristiques différents. Les soldes sont des périodes de réduction de prix dans les commerces, visant à liquider les stocks. La kermesse, quant à elle, est une fête populaire, souvent organisée par une école ou une association, avec des jeux, des stands de vente, et une ambiance conviviale».

C'est ce que disent tous les connaisseurs du milieu.

Les seuls à ne pas comprendre cette différence sont apparemment nos commerçants qui croient dur comme fer que les soldes, c'est pour compenser ce qu'ils n'ont pas pu gagner entre les deux périodes qui sont organisées. Du moins c'est ce que laisse entrevoir leur comportement.

Plus tranchant, un vieux commerçant, en visite, a laissé tomber : «Si les magasins qui participent à ces soldes ne sont pas tout simplement «cambriolés» en quelques jours et qu'il ne reste rien, c'est un échec».

Et malheureusement cela n'a jamais été le cas.

D'ailleurs, la veille de l'ouverture des soldes, on était bien pessimiste du côté des organisateurs.

Aucun avantage

Le président de la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi, a déclaré, que «certains commerçants hésitent à participer aux soldes d'été 2025, qui ont débuté jeudi 7 août», les exhortant à «s'inscrire et à déposer leurs candidatures».

Et on se retrouve avec des commerçants qui en font une tête et des consommateurs blasés qui font une moue significative : «c'est toujours la même histoire. Nos commerçants n'ont pas voulu comprendre, avoue une dame accompagnée de sa fille, que les soldes c'est pour liquider ce qui reste, pour réinjecter de l'argent dans les nouvelles collections. Je n'habite pas loin du centre-ville et je me permets de lécher les vitrines en rentrant. Les mêmes articles, les mêmes prix et aucun avantage.

D'ailleurs je ne suis pas la seule à faire la constatation. Voyez la fréquentation des magasins. Ils sont presque vides. Il y a ceux qui préparent des mariages. Ils sont là à contre-coeur. Ils ne finiront par prendre l'avion pour aller préparer le trousseau ailleurs. Et chez nous, nos commerçants qui se cramponnent à leurs bénéfices.

Les soldes désignent en effet des périodes de vente où les commerçants réduisent les prix de leurs produits pour se débarrasser rapidement de leurs stocks. Les commerçants proposent des prix réduits sur une partie ou la totalité de leurs produits.

Quels avantages pour les commerçants

La période est propice pour se débarrasser de stocks «qui ne seront plus vendus l'année prochaine». Dans le secteur de l'habillement très perméable à la mode par exemple, il est beaucoup plus intéressant de proposer un rabais important aux clients que de laisser végéter une marchandise qui perdra de sa valeur.

Les véritables soldes permettent donc aux commerçants de vider rapidement leurs stocks, notamment pour faire place aux nouvelles collections.

Importance de la communication

Alors que dans les grandes capitales, les soldes constituent de véritables événements auxquelles on réserve une véritable campagne de publicité et que l'on rejoint d'un peu partout dans le monde, pour profiter de tout ce qui est à enlever, chez nous rien n'a changé. Les commerçants se contentent de coller des affiches, animent un tant soit peu leurs vitrines, mal achalandées d'ailleurs, et attendent que la Chambre fasse le travail pour eux.

Notre interlocuteur originaire de La Goulette est catégorique :

«Dans ce secteur, les soldes constituent une occasion de se distinguer, de gagner, voire de fidéliser de nouveaux clients. Les promotions sont moins une occasion de faire du profit que de se faire de la publicité».

L'Otic pousse pour une loi

À l'ouverture de la saison des soldes d'été 2025, l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) alerte sur la hausse notable des prix, notamment dans des secteurs de forte consommation comme le prêt-à-porter, les chaussures, la décoration et les parfums.

Bien entendu, c'est une réaction au comportement des marques étrangères, qui opèrent sous contrat de franchise. Elles dominent de plus en plus le marché tunisien, sans réel transfert de technologie, ni intégration de la main-d'œuvre ou des matières locales.

Les résultats ne se font pas attendre : les prix sont supérieurs à ceux pratiqués dans les pays d'origine, manque de transparence sur les marges et une pression psychologique sur le consommateur tunisien, influencé par le prestige des marques.

Tout cela se répercute sur le produit local, exclu des chaînes de distribution et confronté à des barrières d'accès au marché.

Eviter la confrontation

Lotfi Riahi, président de l'organisation, a annoncé qu'un projet de loi est actuellement en cours d'élaboration, en concertation avec des députés, pour encadrer légalement les contrats de franchise.

Et voila comment on retombe les pieds joints dans de nouveaux problèmes. Au lieu d'oeuvrer pour resserrer les liens et faire en sorte que «consommer tunisien» ne reste pas un vain slogan, on s'achemine vers la confrontation.

Une loi ? Très bien. Mais c'est une loi, une de plus, qui nous plongera dans les méandres des contrôles, des sanctions, d'un manque de transparence due à l'incompréhension totale de ce que sont des soldes.

Les soldes n'ont rien à voir avec une fête de kermesse. On ne veut pas le comprendre. Et ce n'est pas une loi qui rétablira la confiance entre commerçants et consommateurs. Il faut discuter, expliquer, convaincre et chercher à atteindre les objectifs par le dialogue.