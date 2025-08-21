Afrique du Nord: Des milliers d'Algériens franchissent la frontière pour la Tunisie chaque jour

La Tunisie confirme son statut de destination touristique privilégiée pour les Algériens, avec une forte hausse des arrivées enregistrée depuis le début de l'année 2025. Cette tendance s'illustre particulièrement au niveau du gouvernorat de Jendouba, dans le nord-ouest du pays, à la frontière algérienne.

Selon les données fournies par le commissariat régional au tourisme de Tabarka et Aïn Drahem, entre le 1er janvier et le 18 août 2025, 738 652 touristes algériens ont franchi les postes-frontières tunisiens situés dans cette région. Il s'agit d'une hausse de 13,35 % par rapport à la même période en 2024, qui avait enregistré environ 651 000 visiteurs.

Le mois d'août enregistre à lui seul des chiffres remarquables, avec 136 557 arrivées algériennes au cours des deux premières semaines, soit une progression de 15,52 % par rapport à l'an dernier (118 000). Les journées du 15, 16, 17 et 18 août ont connu des pics de fréquentation importants, culminant à 9 864 touristes algériens franchissant la frontière en une seule journée (15 août).

Les autorités touristiques locales parlent d'un véritable engouement, facilité par plusieurs facteurs : la proximité géographique, la similitude culturelle, mais aussi le rapport qualité/prix très compétitif de l'offre tunisienne. La facilité d'accès, notamment par voie terrestre, fait également de la Tunisie une destination accessible, particulièrement prisée par les familles algériennes.

À cela s'ajoute un élément décisif cette année : la nouvelle allocation touristique accordée aux Algériens, qui leur permet de bénéficier de 750 euros au taux de change officiel pour leurs voyages à l'étranger. Cette mesure, récemment mise en place, a contribué à accroître le nombre de départs vers la Tunisie, en renforçant le pouvoir d'achat des vacanciers.

En 2024, plus de 3,5 millions d'Algériens avaient visité la Tunisie. Tout indique que ce chiffre sera largement dépassé en 2025, confirmant l'attractivité toujours croissante de la destination tunisienne auprès de ses voisins de l'ouest.