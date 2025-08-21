Tunisie: Kébili - Adoption du système de séance unique dans quatre collèges

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le délégué régional de l'Éducation à Kébili, Ibrahim Rouissi, a annoncé ce mercredi l'instauration du système de séance unique dans quatre établissements scolaires du gouvernorat, à savoir trois collèges situés à Kébili et un collège à Douz, à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Cette mesure a été prise afin de réduire les difficultés liées au transport scolaire, a précisé Rouissi au micro de Diwan FM, en marge d'une réunion tenue au siège du gouvernorat.

Par ailleurs, il a indiqué que des travaux de maintenance ont été réalisés dans 50 établissements éducatifs à travers la région, tandis que 176 projets d'infrastructure sont actuellement en phase d'appel d'offres. La direction régionale a également procédé à

l'acquisition de 2 200 nouvelles tables et chaises pour équiper les salles de classe.

En préparation de la rentrée scolaire, une campagne régionale de nettoyage sera lancée dans l'ensemble des établissements à partir du 25 août 2025, a ajouté M. Rouissi. Il a réaffirmé la pleine disponibilité de la délégation régionale pour assurer une rentrée réussie.

