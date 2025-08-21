Afrique: La 18e édition de la FILDAK aura lieu du 25 au 30 novembre

21 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) aura lieu du 25 au 30 novembre prochain sur l'esplanade du Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose, a appris, mercredi, l'APS de source autorisée.

Ce rendez-vous des amoureux du livre et des professionnels du secteur sera placée sous le thème "Bibliothèque, transmission et souveraineté" et mettra à l'honneur l'Egypte comme pays invité, selon la même source. Elle précise que les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS), sera la maison d'édition célébrée cette année.

Des expositions, conférences, panels, dédicaces, animations et remises de prix vont ponctuer ces six jours de programme dédiés au livre. Un comité scientifique sera installé, vendredi, apprend-on d'un acteur du secteur.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la FILDAK demeure "un espace de réflexion, de partage et de valorisation du livre comme vecteur de souveraineté culturelle".

La dernière FILDAK a eu lieu en novembre 2020.

