Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 août 2025

revue de presse

Cameroun : Présidentielle 2025 - Joshua Osih contre une candidature unique de l'opposition

À deux mois de l’élection présidentielle, l’opposition camerounaise pourrait aller à cette joute électorale sans une candidature unique. C’est ce qu’a laissé croire ce mardi 19 août le candidat Joshua Osih, par ailleurs président du Social Democratic Front (SDF), lors de sa conférence de presse.

Joshua Osih, le président du Social Democratic Front (SDF) et candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, a tenu une conférence de presse hier, mardi 19 août 2025. Au cours de ce rendez-vous face à la presse locale et internationale, il a rejeté toute idée d’une candidature unique de l’opposition pour battre le président sortant Paul Biya. (Source allAfrica)



Afrobasket 2025 : Le Mali et le Sénégal en demi-finales

Le Mali a éliminé la Côte d’Ivoire après prolongation dans un match de haute intensité, tandis que le Sénégal a surclassé le Nigeria. Les deux voisins d’Afrique de l’Ouest se retrouveront en demi-finale samedi à Luanda.

Le premier quart de finale de l'AfroBasket de la journée à Luanda a offert un spectacle de très haut niveau. Le Mali s’est imposé face à la Côte d’Ivoire (102-96) après prolongation. En soirée, le Sénégal a réalisé sa prestation la plus aboutie du tournoi pour éliminer le Nigeria (91-75). Les Lions de DeSagana ont pris les commandes dès le deuxième quart-temps (30-18) avant de confirmer leur supériorité au troisième acte (23-13).

Les Lions retrouveront samedi leurs voisins maliens, tombeurs un peu plus tôt de la Côte d’Ivoire, pour un choc ouest-africain qui s’annonce explosif dans cet AfroBasket. (Source SportNewsAfrica)

Somalie : Trois anciens présidents dénoncent dans une lettre les agissements d'Hassan Cheikh Mohamoud

En Somalie, c’est une démarche tout à fait inédite. Trois anciens présidents ont écrit une lettre à l’actuel chef de l’État, Hassan Cheikh Mohamoud, qu’ils accusent d’avoir illégalement vendu des terres appartenant au domaine public, à Mogadiscio, pour un projet immobilier privé. L’expropriation et le déguerpissement par la force de centaines d’habitants a provoqué des violences la semaine passée.

C’est le quartier de Tarabuka, dans la capitale somalienne, qui fait l’objet de cette prospection immobilière. Les violences ont éclaté, quand les forces de sécurité ont évacué ses habitants. D’après la société civile somalienne, au moins 20 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre les soldats et la population. (Source RFI)

Droits de douane : Des économistes sud-africains misent sur la coopération mondiale

Des pertes d’emplois et une perturbation des exportations, tels sont les effets des droits de douane de 30 % imposés par Donald Trump sur les importations en provenance l'Afrique du Sud.

Depuis cette annonce, le Standard Bank Group, l'une des principales institutions financières d'Afrique du Sud, a révisé les prévisions de croissance du pays pour 2025 de 1,7 % (prévisions de mars) à 0,9 %, alors que pour l'année prochaine, elles passent de 2 % à 1,3 %...

Des économistes sud-africains appellent au renforcement de la coopération mondiale, face à la nouvelle donne voulue par Donald Trump. (Source Africanews)

Tchad : L’ONUSIDA et N’Djamena s’accordent pour intensifier la lutte contre le VIH

Le 19 août, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu à N’Djamena la Directrice-pays de l’ONUSIDA, Françoise Ndayishimiyé. La rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune du gouvernement et de l’agence onusienne de consolider leur collaboration dans la lutte contre le VIH.

Au cours de cette audience, Françoise Ndayishimiyé a souligné que la mission de son institution reste centrée sur l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien des personnes vivant avec le VIH. Elle a insisté sur la nécessité d’un partenariat plus étroit avec les autorités nationales pour faire reculer la maladie et limiter ses impacts sociaux et économiques. (Source Africapresse)

Togo : Un bond des exportations, mais un déficit commercial qui s'alourdit

Selon des données relayées ce mercredi par Togo Matin, les exportations du Togo ont fortement progressé, confirmant le dynamisme de certains secteurs porteurs.

Pourtant, malgré cette embellie, le déficit commercial du pays continue de s'aggraver, révélant les déséquilibres structurels de l'économie nationale.

Le Togo profite d'une conjoncture favorable sur plusieurs marchés. Les produits agricoles d'exportation (coton, soja, café, cacao) connaissent une bonne tenue, de même que certains minerais et phosphates, qui constituent une source majeure de devises. (Source togonews)

Centrafrique : Présidentielle fixée au 28 décembre 2025, Touadéra candidat

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025, a rapporté Radio France Internationale (RFI). L’annonce intervient après la publication, le 5 août dernier, du calendrier électoral par l’Autorité nationale des élections (ANE). Ce rendez-vous sera marqué par un quadruple scrutin, combinant présidentielle, législatives, municipales et régionales, une organisation qui place l’ANE face à un défi logistique et sécuritaire de grande ampleur.

À 68 ans, Faustin-Archange Touadéra, au pouvoir depuis mars 2016, entend briguer un troisième mandat. Son bilan, marqué par des réformes institutionnelles et une gouvernance jugée plus inclusive, lui confère un socle électoral solide, bien que son opposition reste déterminée. (Source GabonMediaTime)

Aide au développement - Le Japon promet de mobiliser 1,5 milliard dollars en faveur de l’Afrique

L'annonce officielle de l'appui financier est attendue lors de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad-9). Cette enveloppe de 1,5 milliard dollars vise à renforcer les systèmes de santé, développer le capital humain et réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant des opportunités de rentabilité aux entreprises japonaises.

Le gouvernement japonais entend mettre sur la table 1,5 milliard de dollars d'investissements qualifiés « d'impact » pour financer des projets en Afrique, en associant la JICA et les institutions financières privées. Tokyo revendique une double finalité pour ces fonds : répondre à des besoins concrets des pays africains (réduction des émissions de gaz à effet de serre, accès aux soins, renforcement des compétences), tout en permettant à des entreprises japonaises de dégager des retours financiers. (Source Les Dépêches de Brazzaville)



RDC : Impayés depuis bientôt trois ans, les administrateurs des territoires en grève illimitée

Les administrateurs des territoires de la RDC annoncent une grève illimitée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans une correspondance adressée au Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, ils dénoncent les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions dans la territoriale, depuis bientôt trois ans, sans salaire, ni frais de fonctionnement, encore moins d'installation.

L'un d’eux, ayant requis l’anonymat, a révélé que la prime spécifique n’a été payée que pendant trois mois. Les administrateurs des territoires exigent une paie régulière de leurs salaires, de la prime spécifique, ainsi que des primes de sécurité et d’itinérance. (Source actualité.cd)

Côte d’Ivoire : Présidentielle - L’ONU répond à une saisine de Gbagbo

Dans le cadre de la procédure engagée suite à la saisine par Laurent Gbagbo, du Comité des droits de l’Homme de l’ONU, des mesures provisoires ont été demandées, notamment la suspension immédiate des effets de la condamnation contestée à la suite de la réquisition de la Bceao, indûment qualifiée de « braquage » dans un jugement jamais signifié à l’intéressé, et qui fonde aujourd’hui la tentative de l’exclure de la liste électorale, rapporte Me Habiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo.

Par une décision rendue ce mercredi 20 août 2025, le Comité des droits de l’Homme a, conformément à sa pratique constante, choisi de ne pas ordonner, à ce stade, les mesures provisoires telles que sollicitées, a-t-elle insinué. Les décisions du Comité ne sont pas coercitives. (Source apanews)