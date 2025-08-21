Tunisie: L'or recule, affaibli par un dollar plus fort

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les prix de l'or ont reculé mercredi, atteignant leur plus bas niveau en près de trois semaines, pénalisés par le renforcement du dollar. Les investisseurs restent attentifs à l'approche du symposium de Jackson Hole, organisé par la Réserve fédérale américaine, à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire.

Le cours de l'or au comptant a perdu 0,1 %, s'établissant à 3 313,51 dollars l'once, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 1er août.

Les contrats à terme sur l'or, pour livraison en décembre, ont également cédé 0,1 %, à 3 355,50 dollars l'once.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent a baissé de 0,3 % à 37,26 dollars l'once. Le platine a enregistré une légère hausse de 0,2 %, à 1 308,90 dollars, tandis que le palladium a reculé de 0,7 %, à 1 106,83 dollars.

