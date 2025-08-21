Afrique du Nord: Prix Katara du roman arabe 2025 - Cinq romans tunisiens en lice

Les listes courtes reflètent la richesse et la diversité de la production littéraire arabe contemporaine.

La littérature tunisienne continue d'affirmer sa présence dans les plus prestigieux concours littéraires du monde arabe. Cette année, cinq romans tunisiens ont été sélectionnés pour figurer dans les listes courtes de la 11e édition du Prix Katara du roman arabe, un prix de référence décerné par la Fondation du quartier culturel Katara au Qatar.

L'annonce officielle, publiée hier par la Fondation Katara, révèle que les oeuvres tunisiennes retenues couvrent plusieurs catégories parmi les six que comprend le concours, à savoir les romans publiés, les romans non publiés, les romans historiques, la littérature de jeunesse, les études critiques et le roman qatari.

Les cinq oeuvres tunisiennes sélectionnées sont : «L'Heure de Noé» de Sofiane Rajeb, dans la catégorie des romans publiés, «Dien Bien Phu-Histoire de ceux que l'Histoire a oubliés» de Omar Jemli, dans la catégorie des romans historiques, «Joufrane et la nymphe des eaux» de Besma Haj Yahia, et «Les Enfants de la lumière» de Besma Chaouali, dans la catégorie des romans de jeunesse, «Lalla Aziza ou Señorita Mona Lisa ? » de Ajmi Ben Boubaker, dans la catégorie des romans non publiés.

Cette édition 2025 rassemble un total de 44 romans et 9 études critiques en compétition pour décrocher l'un des prix. Les listes courtes reflètent la richesse et la diversité de la production littéraire arabe contemporaine.

Dans la catégorie des romans publiés, neuf oeuvres provenant de sept pays arabes ont été retenues. L'Égypte et la Palestine y figurent en tête avec deux romans chacune, suivies par la Tunisie, le Koweït, le Sultanat d'Oman, la Syrie et le Yémen avec un roman chacun.

Dans la catégorie des romans non publiés, la sélection compte neuf oeuvres d'auteurs venant de six pays : l'Égypte (3), le Maroc (2), et un roman pour la Tunisie, le Soudan, l'Irak et la Palestine.

La catégorie jeunesse (romans pour adolescents) comprend également neuf oeuvres issues de cinq pays, avec deux romans pour la Tunisie, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, et un roman syrien.

Les études critiques non publiées incluent neuf travaux académiques provenant de trois pays : cinq du Maroc, trois d'Égypte et une de Jordanie.

Enfin, les romans historiques, au nombre de neuf, proviennent de six pays : l'Égypte (3), la Jordanie (2), et un pour la Tunisie, le Maroc, l'Irak et le Yémen.

Dans la catégorie spéciale du roman qatari, huit ouvrages ont été enregistrés, mais un seul sera retenu lors de l'annonce finale. Le verdict final du jury et la révélation des lauréats auront lieu le 13 octobre 2025, comme chaque année, coïncidant avec la Journée mondiale du roman arabe. La liste complète des oeuvres sélectionnées est disponible sur le site officiel du Prix Katara.