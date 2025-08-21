Tunisie: Japon - Vers un accord de jumelage entre Yokohama et une ville tunisienne

En marge des travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), organisée à Yokohama sous le thème « Coopération pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique », la cheffe du gouvernement tunisien Sara Zafrani Zanzeri a été reçue ce mercredi par le maire de la ville, Takeharu Yamanaka.

Lors de cette rencontre, la responsable tunisienne a salué le succès du Japon dans l'organisation de cet événement d'envergure et a mis en avant la solidité des relations tuniso-japonaises, qui remontent à près de soixante-dix ans. Elle a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs jugés stratégiques et porteurs, tout en soulignant la nécessité de consolider le partenariat économique entre les deux pays.

Parmi les pistes évoquées, la cheffe du gouvernement a proposé la conclusion d'un accord de jumelage entre Yokohama et une ville tunisienne, qui sera choisie sur la base de critères définis conjointement. Elle a également suggéré l'organisation, en 2026, d'une conférence économique tuniso-japonaise destinée à promouvoir les opportunités d'investissement et les atouts du climat des affaires en Tunisie.

De son côté, le maire Takeharu Yamanaka s'est félicité d'accueillir la délégation tunisienne, exprimant sa volonté de renforcer les échanges avec la Tunisie, en particulier dans les domaines de la gestion portuaire et de la numérisation.

La présence de la Tunisie à cette conférence internationale illustre sa volonté de consolider ses partenariats stratégiques en Asie et d'inscrire son développement dans une dynamique de coopération innovante avec ses partenaires internationaux.