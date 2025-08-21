Tunisie: Japon - Vers un accord de jumelage entre Yokohama et une ville tunisienne

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

En marge des travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), organisée à Yokohama sous le thème « Coopération pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique », la cheffe du gouvernement tunisien Sara Zafrani Zanzeri a été reçue ce mercredi par le maire de la ville, Takeharu Yamanaka.

Lors de cette rencontre, la responsable tunisienne a salué le succès du Japon dans l'organisation de cet événement d'envergure et a mis en avant la solidité des relations tuniso-japonaises, qui remontent à près de soixante-dix ans. Elle a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs jugés stratégiques et porteurs, tout en soulignant la nécessité de consolider le partenariat économique entre les deux pays.

Parmi les pistes évoquées, la cheffe du gouvernement a proposé la conclusion d'un accord de jumelage entre Yokohama et une ville tunisienne, qui sera choisie sur la base de critères définis conjointement. Elle a également suggéré l'organisation, en 2026, d'une conférence économique tuniso-japonaise destinée à promouvoir les opportunités d'investissement et les atouts du climat des affaires en Tunisie.

De son côté, le maire Takeharu Yamanaka s'est félicité d'accueillir la délégation tunisienne, exprimant sa volonté de renforcer les échanges avec la Tunisie, en particulier dans les domaines de la gestion portuaire et de la numérisation.

La présence de la Tunisie à cette conférence internationale illustre sa volonté de consolider ses partenariats stratégiques en Asie et d'inscrire son développement dans une dynamique de coopération innovante avec ses partenaires internationaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.