Tunisie: Rencontre à Yokohama - Zenzri souligne l'importance du groupe d'amitié parlementaire tuniso-japonais

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement tunisien, Sara Zaafrani Zenzri, a rencontré ce mercredi à Yokohama, au Japon, les membres du parlement japonais affiliés au groupe d'amitié parlementaire tuniso-japonais, présidé par Nobuhedi Minorikawa.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la présidence du gouvernement tunisien et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Lors de cette occasion, Mme Zaafrani Zenzri a salué cette initiative parlementaire, qu'elle a qualifiée de « nouvelle forme de diplomatie », dépassant les relations strictement officielles pour favoriser la construction de liens humains fondés sur la confiance et le respect mutuel.

La cheffe du gouvernement a souligné que la relance de cette association parlementaire ne se limite pas à un simple geste protocolaire, mais constitue une expression claire d'une volonté politique partagée d'élever les relations bilatérales tuniso-japonaises à un niveau supérieur, ouvrant ainsi la voie à des horizons plus larges de coopération.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.