Tunisie: Rencontre à Yokohama - Zenzri souligne l'importance du groupe d'amitié parlementaire tuniso-japonais

La cheffe du gouvernement tunisien, Sara Zaafrani Zenzri, a rencontré ce mercredi à Yokohama, au Japon, les membres du parlement japonais affiliés au groupe d'amitié parlementaire tuniso-japonais, présidé par Nobuhedi Minorikawa.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la présidence du gouvernement tunisien et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Lors de cette occasion, Mme Zaafrani Zenzri a salué cette initiative parlementaire, qu'elle a qualifiée de « nouvelle forme de diplomatie », dépassant les relations strictement officielles pour favoriser la construction de liens humains fondés sur la confiance et le respect mutuel.

La cheffe du gouvernement a souligné que la relance de cette association parlementaire ne se limite pas à un simple geste protocolaire, mais constitue une expression claire d'une volonté politique partagée d'élever les relations bilatérales tuniso-japonaises à un niveau supérieur, ouvrant ainsi la voie à des horizons plus larges de coopération.