Tunisie: Baignade à risque - La Protection civile alerte sur la mer agitée

La Protection civile tunisienne a lancé ce mercredi 20 août 2025 un appel à la vigilance, mettant en garde contre la dangerosité de la baignade en mer agitée, même si le ciel est dégagé et le temps ensoleillé.

Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, le porte-parole de la Protection civile a souligné que l'état de la mer constitue un risque réel pour les baigneurs, invitant la population à respecter les consignes de sécurité.

Il a énuméré plusieurs recommandations essentielles, notamment : vérifier l'état de la mer avant de se baigner, éviter toute baignade en cas de mer agitée, respecter les consignes des sauveteurs et agents présents sur les plages et surveiller étroitement les enfants, même à proximité immédiate du rivage.

La Protection civile appelle les estivants à la plus grande prudence afin d'éviter tout incident et à ne pas sous-estimer les conditions maritimes, parfois trompeuses en apparence.