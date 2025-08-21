Tunisie: Travail à l'étranger - Attention aux bureaux privés non agréés, prévient l'ANETI

L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (ANETI) a appelé mercredi les demandeurs d'emploi souhaitant travailler à l'étranger à éviter toute collaboration avec les bureaux privés d'emploi non autorisés par le ministère de tutelle.

Dans un communiqué, l'agence a alerté contre certaines pratiques illégales, notamment la publication d'offres fictives conditionnées au versement de sommes d'argent, alors que la loi interdit formellement aux bureaux de placement de réclamer une quelconque contrepartie financière aux candidats.

Cette mise en garde s'inscrit dans le cadre de l'organisation des activités des établissements privés de placement à l'étranger et de la protection des demandeurs d'emploi contre les abus.

L'ANETI a également publié la liste des bureaux légalement autorisés, comprenant 64 structures réparties sur l'ensemble des gouvernorats, avec leurs adresses et numéros de téléphone. Elle a par ailleurs rendu publique la liste des bureaux dont l'autorisation a été retirée entre 2011 et 2022, au nombre de 17.