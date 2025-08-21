Tunisie: Remise du rapport 2024 de la BCT - Saïed appelle à une révision des choix économiques et à la souveraineté monétaire

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 20 août au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, venu lui remettre officiellement le rapport annuel de l'institution pour l'année 2024.

Lors de cet entretien, le chef de l'État a souligné le rôle stratégique de la Banque centrale, non seulement dans la gestion monétaire, mais également en tant qu'acteur de soutien aux efforts économiques de l'État tunisien.

Selon un communiqué de la Présidence, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de revoir en profondeur certaines orientations économiques, tout en rappelant la distinction essentielle entre l'indépendance technique des institutions et la souveraineté nationale dans les choix économiques. Il a affirmé que "nombre de décisions doivent faire l'objet de révisions radicales, et le travail en ce sens est déjà en cours".

Le président a aussi réitéré son attachement au principe de l'autonomie nationale, affirmant que la Tunisie a démontré sa capacité à avancer sans se plier aux injonctions extérieures. Il a salué les résultats positifs d'une stratégie fondée sur la confiance en ses propres ressources, soulignant que cette démarche doit être renforcée.

La rencontre a également permis d'aborder le rôle crucial de la Commission tunisienne des analyses financières, avec un appel clair du chef de l'État à intensifier les efforts dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, et le transfert illicite de fonds à l'étranger. Il a insisté sur la nécessité pour cette instance d'assumer pleinement ses responsabilités.

Sur un autre plan, Kaïs Saïed a évoqué le rôle des banques, en particulier les établissements publics, en appelant à une contribution accrue à l'investissement et à la simplification des procédures pour les citoyens.

"De nombreuses pratiques doivent cesser", a-t-il martelé, estimant que les banques doivent appliquer la politique économique définie par l'État, seul garant de la volonté populaire.

Le président a rappelé que les institutions de l'État sont les seules à incarner la souveraineté nationale, et que la politique économique doit refléter les choix du peuple tunisien, seul détenteur légitime de cette souveraineté.