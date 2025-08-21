Tunisie: Kais Saïed dénonce les blocages volontaires dans les projets publics

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, ce mercredi 20 août, au Palais de Carthage, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Selon un communiqué, la rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement de plusieurs projets, en particulier ceux liés aux infrastructures, tels que les établissements hospitaliers et le réseau routier dans les régions de l'intérieur.

À cette occasion, le chef de l'État a souligné la nécessité de lever les obstacles qui freinent la mise en oeuvre de nombreux projets. Il a estimé que les retards constatés ne sont pas dus à la lourdeur administrative, mais plutôt à des manoeuvres délibérément orchestrées.

Il a notamment cité l'exemple de plusieurs projets publics restés bloqués, dont les études de faisabilité ont duré des années, pour finalement revenir à la case départ, comme si rien n'avait été entrepris, alors même que les fonds avaient déjà été alloués.

"Cette situation, totalement inadmissible, doit cesser immédiatement", a déclaré le président Saïed. Il a, par ailleurs, mis en garde contre la tendance à remplacer des responsables défaillants par de jeunes diplômés sans préparation, tout en affirmant que ces derniers sont aujourd'hui prêts, plus que jamais, à assumer des responsabilités.

"Ceux qui n'ont pas encore d'expérience finiront par l'acquérir", a-t-il assuré, se disant confiant dans la capacité des jeunes diplômés à s'engager avec dévouement dans la bataille de la libération nationale et dans le processus irréversible de construction d'une nouvelle Tunisie.

Par ailleurs, le président de la République a abordé les projets de construction de nouveaux quartiers résidentiels via le mécanisme de location-vente. Il a insisté sur l'importance de fixer des prix de logements adaptés au revenu des bénéficiaires et de garantir un accès facile aux commodités de la vie quotidienne.