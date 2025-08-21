Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats violents ont eu lieu ce mercredi et ces trois derniers jours entre l'armée congolaise, appuyée par les milices Wazalendo, et les rebelles de l'AFC-M23, alliés au groupe d'autodéfense Twirwaneho. Ces combats dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ont lieu alors que l'accord de principes, signé par les deux parties à Doha, inclue un cessez-le-feu.

Des affrontements sont signalés depuis lundi 18 août 2025 dans les villages de Kalungu et Kageregere, situés à cheval entre le territoire d'Uvira et celui de Mwenga. Selon la société civile locale, les rebelles ont voulu contourner des positions de l'armée congolaise (FARDC) pour rejoindre les villages dans les hauts plateaux d'Uvira. L'armée congolaise dans la zone dit avoir contenu cette attaque menée par des combattants de l'AFC/M23 alliés aux Twirwaneho. Des affrontements ont aussi eu lieu dans le territoire de Rutshuru.

Ils ont opposé les rebelles du M23 aux combattants FDLR, groupe rebelle hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais, alliés aux Wazalendo à Kahumiro - dans le parc national des Virunga. Des détonations d'armes lourdes ont créé un climat de psychose dans l'agglomération de Kibirizi.

Dans un communiqué, l'armée congolaise a dénoncé les nombreuses attaques rebelles contre ses positions. Son porte-parole, le général Sylvain Ekenge a indiqué que les FARDC prendront « les mesures qui s'imposent pour répondre à toutes ces provocations ».

De son côté, l'AFC/M23 accuse Kinshasa d'avoir renforcé ses positions sur plusieurs fronts, mais aussi de mener des attaques par drones kamikazes.