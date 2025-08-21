Cameroun: Une femme enceinte tuée par balle par des forces de l'ordre dans la région du Nord-Ouest

Au Cameroun, plusieurs organisations de la société civile relaient un incident tragique survenu, mardi 19 août, en périphérie de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, une des deux régions anglophones en proie à l'insécurité depuis 2017. Une femme d'une trentaine d'années, enceinte, qui attendait des jumeaux, et le conducteur du taxi dans lequel elle se trouvait, sont morts, tués par des coups de feu tirés par des forces de l'ordre. Les bébés à naître n'ont pas pu être sauvés.

Selon les éléments dont disposent les ONG Cominsud et Conscience Africaine, le chauffeur du taxi dans lequel se trouvait la jeune femme ne s'est pas arrêté à un point de contrôle tenu par les forces de l'ordre.

Refus d'obtempérer ou urgence médicale pour sa passagère enceinte ? Les versions divergent. Selon les deux ONG, les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises sur les occupants du véhicule.

Le chauffeur serait mort sur place. La femme enceinte, elle, conduite à l'hôpital. Malgré leurs efforts, les soignants n'ont pu la sauver, pas plus que les jumeaux qu'elle portait.

Un drame qui émeut toute la région, selon Fon Nsoh, le coordinateur de l'organisation Cominsud. Il déplore la trop grande circulation d'armes à feu dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Il rappelle que ces deux dernières semaines, plusieurs civils sont morts à Bamenda et sa banlieue, victimes de coups feu tirés cette fois par des hommes armés non identifiés.

Elle a été blessée par balles à plusieurs reprises dans le dos. À l'hôpital, ils ont tenté de la secourir. Ils ont tenté une opération pour sauver ses bébés, mais ils sont morts, elle aussi. Cela survient exactement 14 jours après qu'une autre personne, venue des États-Unis, a été abattue, cette fois par un tireur non identifié.

Concernant l'incident de ce mardi, Conscience Africaine demande une enquête impartiale et que les responsables soient traduits en justice. L'ONG appelle la communauté internationale à soutenir les efforts visant à persuader Yaoundé d'engager un nouveau dialogue avec toutes les parties prenantes des régions anglophones.