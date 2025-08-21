Cameroun: Une femme enceinte tuée par balle par des forces de l'ordre dans la région du Nord-Ouest

21 Août 2025
Radio France Internationale

Au Cameroun, plusieurs organisations de la société civile relaient un incident tragique survenu, mardi 19 août, en périphérie de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, une des deux régions anglophones en proie à l'insécurité depuis 2017. Une femme d'une trentaine d'années, enceinte, qui attendait des jumeaux, et le conducteur du taxi dans lequel elle se trouvait, sont morts, tués par des coups de feu tirés par des forces de l'ordre. Les bébés à naître n'ont pas pu être sauvés.

Selon les éléments dont disposent les ONG Cominsud et Conscience Africaine, le chauffeur du taxi dans lequel se trouvait la jeune femme ne s'est pas arrêté à un point de contrôle tenu par les forces de l'ordre.

Refus d'obtempérer ou urgence médicale pour sa passagère enceinte ? Les versions divergent. Selon les deux ONG, les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises sur les occupants du véhicule.

Le chauffeur serait mort sur place. La femme enceinte, elle, conduite à l'hôpital. Malgré leurs efforts, les soignants n'ont pu la sauver, pas plus que les jumeaux qu'elle portait.

Un drame qui émeut toute la région, selon Fon Nsoh, le coordinateur de l'organisation Cominsud. Il déplore la trop grande circulation d'armes à feu dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Il rappelle que ces deux dernières semaines, plusieurs civils sont morts à Bamenda et sa banlieue, victimes de coups feu tirés cette fois par des hommes armés non identifiés.

Elle a été blessée par balles à plusieurs reprises dans le dos. À l'hôpital, ils ont tenté de la secourir. Ils ont tenté une opération pour sauver ses bébés, mais ils sont morts, elle aussi. Cela survient exactement 14 jours après qu'une autre personne, venue des États-Unis, a été abattue, cette fois par un tireur non identifié.

Concernant l'incident de ce mardi, Conscience Africaine demande une enquête impartiale et que les responsables soient traduits en justice. L'ONG appelle la communauté internationale à soutenir les efforts visant à persuader Yaoundé d'engager un nouveau dialogue avec toutes les parties prenantes des régions anglophones.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.