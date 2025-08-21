Centrafrique: Les ex-rebelles des 3R dénoncent des attaques et la violation de l'accord de paix

En Centrafrique, les ex-combattants des 3R (Retour, Réclamation et réhabilitation) ont dénoncé lundi 18 août des violations de l'accord de paix négocié à Ndjamena en avril et signé à Bangui le 10 juillet dernier. Dans une vidéo, ils disent avoir été agressés et attaqués par des mercenaires russes de Wagner, un mois après la dissolution du mouvement armé. Les ex-rebelles demandent au gouvernement de trouver une solution et éviter le pire.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir une vingtaine d'éléments des 3R regroupés au coeur d'une forêt dense, armés de Kalachnikovs. Vêtu de blouson blanc et d'un pantalon Jean noir, le coordonnateur politique des 3R, Yaya Adamou prend la parole au milieu de ses hommes.

« Nos différentes positions ont été attaquées par les russes dans la Mambéré et l'ouham Pendé, raconte-t-il. Le 10 août 2025, ils ont attaqué notre base située à Pukpou prenant des vivres et ils ont incendié la base. Le lundi 18 août 2025, ils ont pris pour cible encore la base de Choura, une localité située à l'est de Bossemptéle, où ils ont tué une personne, blessant trois dont deux graves et un légèrement. »

Alors que le désarmement des ex-combattants se poursuit, les 3R pensent que ces attaques risquent d'affecter le bon déroulement du processus. « Les gens doivent savoir, nos hommes se sont retirés dans ces différentes attaques, pas par peur d'être attaqués mais par respect de l'accord, ajoute Yaya Adamou. Par là, le mouvement 3R dans son ensemble, demande aux garants et au gouvernement centrafricain, de tout mettre en oeuvre pour éviter ce genre d'action sur le terrain contre nos hommes. Ce genre d'action risque de mettre en feu ce processus en cours ».

Contacté, le gouvernement centrafricain a promis de réagir ultérieurement.