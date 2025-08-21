Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le groupe AFC/M23 a exécuté plus de 140 civils en juillet, selon Human Rights Watch

21 Août 2025
Radio France Internationale

Dans un rapport publié mercredi 20 août, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'exécution de plus de 140 civils par le groupe AFC/M23 à l'est de la République démocratique du Congo, rien que durant le mois de juillet. L'ONG qualifie ces massacres, ayant eu lieu dans plus de 14 villages et petites communautés agricoles situés près du parc national des Virunga, dans le territoire de Rutshuru, comme les pires atrocités commises par le groupe armé soutenu par le Rwanda depuis sa résurgence fin 2021.

Selon HRW, la majorité des civils tués sont des hutus. L'ONG parle d'une campagne qui viserait les FDLR, groupe armé d'origine rwandaise, majoritairement composé d'hutus.

L'organisation de défense des droits humains dénonce des crimes de guerre et appelle la communauté internationale à accentuer la « pression sur le Rwanda », soutien du groupe armé, selon l'ONU. Clémentine de Montjoye, chercheuse senior au sein de la division Afrique de Human Rights Watch demande « que les commandants impliqués dans ces crimes de guerre soient arrêtés et traduits en justice ».

Les exécutions que nous avons documentées concernent des civils. Nous avons documenté des cas où des combattants du M23 ont encerclé des champs et ensuite procédé à l'exécution de familles entières. Cela comprend des femmes, des enfants et même des bébés de neuf mois. Pour ce qui est des enquêtes, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a déjà adopté la création d'une commission d'enquête qui pourrait enquêter, préserver et analyser les preuves de crimes de guerre. Il faut que l'ONU la mette en oeuvre rapidement et que cette commission ait ensuite accès au territoire pour pouvoir mener ce type d'enquête. Mais au-delà de ça, nous appelons à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne. Les gouvernements concernés, déjà condamnent ces abus graves et fassent pression sur le Rwanda et le M23 pour que les commandants impliqués dans ces crimes de guerre soient arrêtés et traduits en justice.

L'AFC/M23 a «procédé à l'exécution de familles entières», dont «des enfants et même des bébés de neuf mois», proteste Clémentine de Montjoye, chercheuse senior au sein de la division Afrique de HRW

