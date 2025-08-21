Mali: La classe politique mitigée face à l'incarcération de l'ex-Premier ministre Choguel Maïga

20 Août 2025
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

L'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a passé sa première nuit en prison. Il est poursuivi pour « atteinte aux biens de l'État ». Les faits qui lui sont reprochés datent de l'époque où il était à la tête de la primature. Les réactions sont nombreuses après sa mise sous mandat de dépôt.

« La junte a tout simplement voulu l'humilier » affirme un membre du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), ex-parti de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga. Un ex-parti parce qu'entre-temps, les militaires au pouvoir ont dissous tous les partis politiques au Mali. Notre interlocuteur poursuit : « On met Choguel en garde à vue pendant plus de six jours, on lui arrache ses téléphones comme à un criminel, et aujourd'hui, il est en prison ». Autre réaction, celle d'un de ses derniers fidèles : « Choguel Maïga est un patriote. Tôt ou tard, il reviendra plus fort ».

« Choguel Maïga est d'abord responsable de ce qui lui arrive

Dans le reste, l'ex-classe politique malienne, difficile de trouver des voix défendant l'ancien Premier ministre. « La justice doit faire son travail, Choguel [Maïga] est un citoyen et il doit répondre », confie un politique. Un autre ne porte pas de gants : « Choguel Maïga est d'abord responsable de ce qui lui arrive. Au profit des militaires, il a méprisé la classe politique quand il était aux affaires ».

La présidente d'une association plutôt opposée à la junte est plus cash : « Si les libertés fondamentales ont reculé, c'est surtout la faute de l'ancien Premier ministre. Il a encouragé les militaires à violer les droits élémentaires des citoyens ». Un universitaire conclut : « L'ancien Premier ministre est emporté par un monstre qu'il a contribué à créer ».

