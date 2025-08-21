En République démocratique du Congo, l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'Homme (Acedh) fait état de 16 cas documentés de violations des droits de défenseurs de l'environnement ou de paysans engagés dans la défense des droits fonciers. Toutes ces incidences auraient eu lieu au premier semestre de cette année.

L'occupation par les rebelles de l'AFC/M23 de plusieurs territoires, dont Goma et Bukavu, a compliqué la tâche des défenseurs de l'environnement qui y avaient trouvé refuge, selon l'Acedh. Le rapport identifie les différentes zones les plus touchées par les violations des droits des défenseurs de l'environnement : des zones très agricoles et où se concentrent des Parcs nationaux, par exemple ou encore des zones d'extraction minière.

Fondée par Maître Olivier Ndoole, l'Acedh a notamment documenté sept assassinats et un enlèvement de défenseurs. « Également aussi dans les zones des blocs pétroliers, comme aussi dans les zones d'exploitation minière. En République démocratique du Congo, on a enregistré des cas d'arrestations arbitraires, d'intimidations jusqu'à des procès iniques contre les défenseurs », dénonce Olivier Ndoole.

Détention arbitraire

Parmi les cas cités figure celui de Sadiki Shemukobya Espoir, arrêté par l'Agence nationale de renseignement (ANR). « L'ANR l'a détenu alors qu'il était juste en train de soutenir les communautés locales contre leurs terres, envahies par la société Kibali Gold Mine. On le prive de médicaments. Il est en détention. Les avocats ont demandé les dossiers en communication. Ça fait plus d'un mois qu'on [l'ANR, NDLR] ne veut pas communiquer les dossiers », explique Maître Ndoole.

Les autorités congolaises n'ont pas donné suite aux sollicitations de RFI.