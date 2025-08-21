Algérie: Sous le haut patronage du président de la République, Saihi donnera jeudi le coup d'envoi d'une caravane médicale

ALGER — Sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, donnera, jeudi, le coup d'envoi de la 5e édition de la caravane médicale qui sillonnera plusieurs wilayas du pays, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, donnera, jeudi 21 août 2025 à 9h00 au siège du ministère, le coup d'envoi de la 5e édition de la caravane médicale qui sillonnera plusieurs wilayas du pays, et ce, en coordination avec le réseau algérien de la jeunesse Algerian Network of Youth", a précisé la même source.

Le coup d'envoi sera précédé d'une rencontre à l'amphithéâtre Pierre-Chaulet du ministère, destinée à faire connaître les services proposés par cette caravane aux citoyens des régions concernées.